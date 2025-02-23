- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
301
利益トレード:
153 (50.83%)
損失トレード:
148 (49.17%)
ベストトレード:
380.89 USD
最悪のトレード:
-173.85 USD
総利益:
10 688.72 USD (358 491 pips)
総損失:
-8 736.86 USD (322 987 pips)
最大連続の勝ち:
6 (487.14 USD)
最大連続利益:
654.95 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
38.01%
最大入金額:
83.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.09
長いトレード:
178 (59.14%)
短いトレード:
123 (40.86%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
6.48 USD
平均利益:
69.86 USD
平均損失:
-59.03 USD
最大連続の負け:
6 (-344.56 USD)
最大連続損失:
-369.90 USD (5)
月間成長:
6.09%
年間予想:
73.90%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
333.26 USD
最大の:
933.73 USD (24.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.54% (928.51 USD)
エクイティによる:
5.84% (185.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|158
|XAUUSD
|130
|US30
|6
|USTEC
|5
|USDHKD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|2.1K
|XAUUSD
|35
|US30
|84
|USTEC
|-131
|USDHKD
|-184
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|8K
|XAUUSD
|1.6K
|US30
|91K
|USTEC
|-63K
|USDHKD
|-1.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +380.89 USD
最悪のトレード: -174 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +487.14 USD
最大連続損失: -344.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.63 × 196
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 9185
|
Exness-MT5Real7
|2.77 × 99
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.42 × 74
Just earning pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
66%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
44
99%
301
50%
38%
1.22
6.48
USD
USD
25%
1:500