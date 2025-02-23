シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Live 6K
Chi Chung Lam

Live 6K

Chi Chung Lam
レビュー0件
信頼性
44週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
301
利益トレード:
153 (50.83%)
損失トレード:
148 (49.17%)
ベストトレード:
380.89 USD
最悪のトレード:
-173.85 USD
総利益:
10 688.72 USD (358 491 pips)
総損失:
-8 736.86 USD (322 987 pips)
最大連続の勝ち:
6 (487.14 USD)
最大連続利益:
654.95 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
38.01%
最大入金額:
83.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.09
長いトレード:
178 (59.14%)
短いトレード:
123 (40.86%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
6.48 USD
平均利益:
69.86 USD
平均損失:
-59.03 USD
最大連続の負け:
6 (-344.56 USD)
最大連続損失:
-369.90 USD (5)
月間成長:
6.09%
年間予想:
73.90%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
333.26 USD
最大の:
933.73 USD (24.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.54% (928.51 USD)
エクイティによる:
5.84% (185.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 158
XAUUSD 130
US30 6
USTEC 5
USDHKD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 2.1K
XAUUSD 35
US30 84
USTEC -131
USDHKD -184
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 8K
XAUUSD 1.6K
US30 91K
USTEC -63K
USDHKD -1.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +380.89 USD
最悪のトレード: -174 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +487.14 USD
最大連続損失: -344.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.63 × 196
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 9185
Exness-MT5Real7
2.77 × 99
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.42 × 74
64 より多く...
Just earning pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
レビューなし
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 03:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
