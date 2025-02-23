SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Live 6K
Chi Chung Lam

Live 6K

Chi Chung Lam
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
91 (51.12%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (48.88%)
En iyi işlem:
349.18 USD
En kötü işlem:
-173.85 USD
Brüt kâr:
5 569.03 USD (178 371 pips)
Brüt zarar:
-5 023.48 USD (107 236 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (487.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
487.14 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
33.99%
Maks. mevduat yükü:
83.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
106 (59.55%)
Satış işlemleri:
72 (40.45%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
3.06 USD
Ortalama kâr:
61.20 USD
Ortalama zarar:
-57.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-344.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-344.56 USD (6)
Aylık büyüme:
14.10%
Yıllık tahmin:
171.09%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
333.26 USD
Maksimum:
933.73 USD (24.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.54% (928.51 USD)
Varlığa göre:
5.84% (185.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 104
XAUUSD 67
US30 3
USTEC 2
USDHKD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 702
XAUUSD -28
US30 81
USTEC -25
USDHKD -184
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.4K
XAUUSD -2.2K
US30 84K
USTEC -11K
USDHKD -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +349.18 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +487.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -344.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.45 × 40
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 8836
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
2.87 × 171
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
60 daha fazla...
Not responsible for your loss. I just earn pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
İnceleme yok
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 02:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 15:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 03:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.11 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
