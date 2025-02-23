- 자본
- 축소
트레이드:
312
이익 거래:
160 (51.28%)
손실 거래:
152 (48.72%)
최고의 거래:
380.89 USD
최악의 거래:
-173.85 USD
총 수익:
11 230.20 USD (403 855 pips)
총 손실:
-9 086.57 USD (328 199 pips)
연속 최대 이익:
6 (487.14 USD)
연속 최대 이익:
654.95 USD (5)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
38.01%
최대 입금량:
83.00%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.30
롱(주식매수):
184 (58.97%)
숏(주식차입매도):
128 (41.03%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
6.87 USD
평균 이익:
70.19 USD
평균 손실:
-59.78 USD
연속 최대 손실:
6 (-344.56 USD)
연속 최대 손실:
-369.90 USD (5)
월별 성장률:
11.08%
연간 예측:
134.46%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
333.26 USD
최대한의:
933.73 USD (24.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.54% (928.51 USD)
자본금별:
5.84% (185.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|162
|XAUUSD
|136
|US30
|6
|USTEC
|6
|USDHKD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|2K
|XAUUSD
|374
|US30
|84
|USTEC
|-85
|USDHKD
|-184
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|7.5K
|XAUUSD
|19K
|US30
|91K
|USTEC
|-39K
|USDHKD
|-1.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +380.89 USD
최악의 거래: -174 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +487.14 USD
연속 최대 손실: -344.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 9196
|
Exness-MT5Real7
|2.83 × 99
|
ICMarketsSC-MT5
|2.91 × 202
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.42 × 74
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
Just earning pocket money for myself. Will add more strategies when ready.
The signal is designed for 6000 USD. Most of the time we don't need 6000 in the account.
리뷰 없음
