Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 24%
FINAM-AO
1:1
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
762
Transacciones Rentables:
271 (35.56%)
Transacciones Irrentables:
491 (64.44%)
Mejor transacción:
9 581.22 RUB
Peor transacción:
-2 380.94 RUB
Beneficio Bruto:
363 126.96 RUB (215 421 pips)
Pérdidas Brutas:
-332 217.39 RUB (194 056 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (21 324.00 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
21 324.00 RUB (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
61.64%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
257 (33.73%)
Transacciones Cortas:
505 (66.27%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
40.56 RUB
Beneficio medio:
1 339.95 RUB
Pérdidas medias:
-676.61 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-10 413.52 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10 723.72 RUB (10)
Crecimiento al mes:
-2.29%
Pronóstico anual:
-27.75%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 144.00 RUB
Máxima:
32 480.89 RUB (39.05%)
Reducción relativa:
De balance:
22.06% (32 480.89 RUB)
De fondos:
5.15% (6 578.00 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
RIZ5 174
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiZ5 78
SiU5 62
RIH6 20
SiH6 13
SiZ4 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
RIZ5 -339
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiZ5 324
SiU5 -35
RIH6 -6
SiH6 -64
SiZ4 -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
RIZ5 -13K
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiZ5 12K
SiU5 2.2K
RIH6 -190
SiH6 -1.7K
SiZ4 -454
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9 581.22 RUB
Peor transacción: -2 381 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +21 324.00 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -10 413.52 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
No hay comentarios
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 16:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 16:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 08:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
