Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
56 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 27%
FINAM-AO
1:1
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
769
Gewinntrades:
276 (35.89%)
Verlusttrades:
493 (64.11%)
Bester Trade:
9 581.22 RUB
Schlechtester Trade:
-2 380.94 RUB
Bruttoprofit:
368 017.28 RUB (218 571 pips)
Bruttoverlust:
-333 765.70 RUB (194 736 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (21 324.00 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 324.00 RUB (8)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
61.64%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.05
Long-Positionen:
261 (33.94%)
Short-Positionen:
508 (66.06%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
44.54 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 333.40 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-677.01 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-10 413.52 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 723.72 RUB (10)
Wachstum pro Monat :
2.74%
Jahresprognose:
33.25%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 144.00 RUB
Maximaler:
32 480.89 RUB (39.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.06% (32 480.89 RUB)
Kapital:
5.15% (6 578.00 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
RIZ5 174
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiZ5 78
SiU5 62
RIH6 24
SiH6 16
SiZ4 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
RIZ5 -339
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiZ5 324
SiU5 -35
RIH6 64
SiH6 -79
SiZ4 -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
RIZ5 -13K
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiZ5 12K
SiU5 2.2K
RIH6 2.5K
SiH6 -1.9K
SiZ4 -454
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9 581.22 RUB
Schlechtester Trade: -2 381 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21 324.00 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10 413.52 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 16:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 16:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 08:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
