트레이드:
784
이익 거래:
280 (35.71%)
손실 거래:
504 (64.29%)
최고의 거래:
9 581.22 RUB
최악의 거래:
-2 380.94 RUB
총 수익:
376 155.74 RUB (222 530 pips)
총 손실:
-343 290.15 RUB (200 224 pips)
연속 최대 이익:
8 (21 324.00 RUB)
연속 최대 이익:
21 324.00 RUB (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
62.72%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
271 (34.57%)
숏(주식차입매도):
513 (65.43%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
41.92 RUB
평균 이익:
1 343.41 RUB
평균 손실:
-681.13 RUB
연속 최대 손실:
16 (-10 413.52 RUB)
연속 최대 손실:
-10 723.72 RUB (10)
월별 성장률:
-3.88%
연간 예측:
-47.11%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 144.00 RUB
최대한의:
32 480.89 RUB (39.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.06% (32 480.89 RUB)
자본금별:
5.15% (6 578.00 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|RIZ5
|174
|SiH5
|143
|SiM5
|131
|RIU5
|131
|SiZ5
|78
|SiU5
|62
|RIH6
|34
|SiH6
|21
|SiZ4
|10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|RIZ5
|-339
|SiH5
|391
|SiM5
|-162
|RIU5
|411
|SiZ5
|324
|SiU5
|-35
|RIH6
|4
|SiH6
|-42
|SiZ4
|-8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|RIZ5
|-13K
|SiH5
|16K
|SiM5
|-9.8K
|RIU5
|16K
|SiZ5
|12K
|SiU5
|2.2K
|RIH6
|180
|SiH6
|-1.1K
|SiZ4
|-454
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
133K
RUB
RUB
57
99%
784
35%
63%
1.09
41.92
RUB
RUB
22%
1:1