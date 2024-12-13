시그널섹션
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
0 리뷰
안정성
57
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 26%
FINAM-AO
1:1
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
784
이익 거래:
280 (35.71%)
손실 거래:
504 (64.29%)
최고의 거래:
9 581.22 RUB
최악의 거래:
-2 380.94 RUB
총 수익:
376 155.74 RUB (222 530 pips)
총 손실:
-343 290.15 RUB (200 224 pips)
연속 최대 이익:
8 (21 324.00 RUB)
연속 최대 이익:
21 324.00 RUB (8)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
62.72%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
271 (34.57%)
숏(주식차입매도):
513 (65.43%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
41.92 RUB
평균 이익:
1 343.41 RUB
평균 손실:
-681.13 RUB
연속 최대 손실:
16 (-10 413.52 RUB)
연속 최대 손실:
-10 723.72 RUB (10)
월별 성장률:
-3.88%
연간 예측:
-47.11%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 144.00 RUB
최대한의:
32 480.89 RUB (39.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.06% (32 480.89 RUB)
자본금별:
5.15% (6 578.00 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
RIZ5 174
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiZ5 78
SiU5 62
RIH6 34
SiH6 21
SiZ4 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
RIZ5 -339
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiZ5 324
SiU5 -35
RIH6 4
SiH6 -42
SiZ4 -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
RIZ5 -13K
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiZ5 12K
SiU5 2.2K
RIH6 180
SiH6 -1.1K
SiZ4 -454
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9 581.22 RUB
최악의 거래: -2 381 RUB
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +21 324.00 RUB
연속 최대 손실: -10 413.52 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
