- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
761
盈利交易:
270 (35.47%)
亏损交易:
491 (64.52%)
最好交易:
9 581.22 RUB
最差交易:
-2 380.94 RUB
毛利:
359 762.35 RUB (213 261 pips)
毛利亏损:
-332 217.39 RUB (194 056 pips)
最大连续赢利:
8 (21 324.00 RUB)
最大连续盈利:
21 324.00 RUB (8)
夏普比率:
0.04
交易活动:
61.64%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.85
长期交易:
256 (33.64%)
短期交易:
505 (66.36%)
利润因子:
1.08
预期回报:
36.20 RUB
平均利润:
1 332.45 RUB
平均损失:
-676.61 RUB
最大连续失误:
16 (-10 413.52 RUB)
最大连续亏损:
-10 723.72 RUB (10)
每月增长:
-3.73%
年度预测:
-48.36%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
6 144.00 RUB
最大值:
32 480.89 RUB (39.05%)
相对跌幅:
结余:
22.06% (32 480.89 RUB)
净值:
5.15% (6 578.00 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|RIZ5
|174
|SiH5
|143
|SiM5
|131
|RIU5
|131
|SiZ5
|78
|SiU5
|62
|RIH6
|19
|SiH6
|13
|SiZ4
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|RIZ5
|-339
|SiH5
|391
|SiM5
|-162
|RIU5
|411
|SiZ5
|324
|SiU5
|-35
|RIH6
|-62
|SiH6
|-64
|SiZ4
|-8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|RIZ5
|-13K
|SiH5
|16K
|SiM5
|-9.8K
|RIU5
|16K
|SiZ5
|12K
|SiU5
|2.2K
|RIH6
|-2.4K
|SiH6
|-1.7K
|SiZ4
|-454
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 581.22 RUB
最差交易: -2 381 RUB
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +21 324.00 RUB
最大连续亏损: -10 413.52 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
128K
RUB
RUB
55
99%
761
35%
62%
1.08
36.20
RUB
RUB
22%
1:1