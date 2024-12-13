- Crescimento
Negociações:
762
Negociações com lucro:
271 (35.56%)
Negociações com perda:
491 (64.44%)
Melhor negociação:
9 581.22 RUB
Pior negociação:
-2 380.94 RUB
Lucro bruto:
363 126.96 RUB (215 421 pips)
Perda bruta:
-332 217.39 RUB (194 056 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (21 324.00 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
21 324.00 RUB (8)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
61.64%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
257 (33.73%)
Negociações curtas:
505 (66.27%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
40.56 RUB
Lucro médio:
1 339.95 RUB
Perda média:
-676.61 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-10 413.52 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-10 723.72 RUB (10)
Crescimento mensal:
-2.29%
Previsão anual:
-27.75%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 144.00 RUB
Máximo:
32 480.89 RUB (39.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.06% (32 480.89 RUB)
Pelo Capital Líquido:
5.15% (6 578.00 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|RIZ5
|174
|SiH5
|143
|SiM5
|131
|RIU5
|131
|SiZ5
|78
|SiU5
|62
|RIH6
|20
|SiH6
|13
|SiZ4
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|RIZ5
|-339
|SiH5
|391
|SiM5
|-162
|RIU5
|411
|SiZ5
|324
|SiU5
|-35
|RIH6
|-6
|SiH6
|-64
|SiZ4
|-8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|RIZ5
|-13K
|SiH5
|16K
|SiM5
|-9.8K
|RIU5
|16K
|SiZ5
|12K
|SiU5
|2.2K
|RIH6
|-190
|SiH6
|-1.7K
|SiZ4
|-454
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9 581.22 RUB
Pior negociação: -2 381 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +21 324.00 RUB
Máxima perda consecutiva: -10 413.52 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
Sem comentários
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
132K
RUB
RUB
55
99%
762
35%
62%
1.09
40.56
RUB
RUB
22%
1:1