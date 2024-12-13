SinaisSeções
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 24%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
762
Negociações com lucro:
271 (35.56%)
Negociações com perda:
491 (64.44%)
Melhor negociação:
9 581.22 RUB
Pior negociação:
-2 380.94 RUB
Lucro bruto:
363 126.96 RUB (215 421 pips)
Perda bruta:
-332 217.39 RUB (194 056 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (21 324.00 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
21 324.00 RUB (8)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
61.64%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
257 (33.73%)
Negociações curtas:
505 (66.27%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
40.56 RUB
Lucro médio:
1 339.95 RUB
Perda média:
-676.61 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-10 413.52 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-10 723.72 RUB (10)
Crescimento mensal:
-2.29%
Previsão anual:
-27.75%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 144.00 RUB
Máximo:
32 480.89 RUB (39.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.06% (32 480.89 RUB)
Pelo Capital Líquido:
5.15% (6 578.00 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
RIZ5 174
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiZ5 78
SiU5 62
RIH6 20
SiH6 13
SiZ4 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
RIZ5 -339
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiZ5 324
SiU5 -35
RIH6 -6
SiH6 -64
SiZ4 -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
RIZ5 -13K
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiZ5 12K
SiU5 2.2K
RIH6 -190
SiH6 -1.7K
SiZ4 -454
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 581.22 RUB
Pior negociação: -2 381 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +21 324.00 RUB
Máxima perda consecutiva: -10 413.52 RUB

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trendfollowing MOEX 2
30 USD por mês
24%
0
0
USD
132K
RUB
55
99%
762
35%
62%
1.09
40.56
RUB
22%
1:1
