SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX 2
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 31%
FINAM-AO
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Valeur du portefeuille
  • Fonds propres
  • Portefeuille
  • Prélèvement
Trades:
500
Bénéfice trades:
160 (32.00%)
Perte trades:
340 (68.00%)
Meilleure transaction:
9 581.22 RUB
Pire transaction:
-2 084.00 RUB
Bénéfice brut:
237 483.86 RUB (143 390 pips)
Perte brute:
-199 336.37 RUB (118 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (21 324.00 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
21 324.00 RUB (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
54.47%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
130 (26.00%)
Courts trades:
370 (74.00%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
76.29 RUB
Bénéfice moyen:
1 484.27 RUB
Perte moyenne:
-586.28 RUB
Pertes consécutives maximales:
16 (-10 413.52 RUB)
Perte consécutive maximale:
-10 413.52 RUB (16)
Croissance mensuelle:
7.90%
Prévision annuelle:
95.88%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 144.00 RUB
Maximal:
32 480.89 RUB (38.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.95% (32 480.89 RUB)
Par fonds propres:
5.15% (6 578.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiU5 62
RIZ5 16
SiZ4 10
SiZ5 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiU5 -35
RIZ5 61
SiZ4 -8
SiZ5 -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiU5 2.2K
RIZ5 2.2K
SiZ4 -454
SiZ5 -431
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 581.22 RUB
Pire transaction: -2 084 RUB
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +21 324.00 RUB
Perte consécutive maximale: -10 413.52 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
Aucun avis
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 08:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.02 04:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.71% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 14:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.01 04:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.77% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 08:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.31 04:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.77% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.27 03:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.8% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trendfollowing MOEX 2
30 USD par mois
31%
0
0
USD
146K
RUB
42
99%
500
32%
54%
1.19
76.29
RUB
22%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.