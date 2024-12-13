シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX 2
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
レビュー0件
信頼性
56週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 26%
FINAM-AO
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • Portfolio Value
  • エクイティ
  • ポートフォリオ
  • ドローダウン
トレード:
763
利益トレード:
272 (35.64%)
損失トレード:
491 (64.35%)
ベストトレード:
9 581.22 RUB
最悪のトレード:
-2 380.94 RUB
総利益:
365 488.81 RUB (216 941 pips)
総損失:
-332 217.39 RUB (194 056 pips)
最大連続の勝ち:
8 (21 324.00 RUB)
最大連続利益:
21 324.00 RUB (8)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
61.64%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
258 (33.81%)
短いトレード:
505 (66.19%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
43.61 RUB
平均利益:
1 343.71 RUB
平均損失:
-676.61 RUB
最大連続の負け:
16 (-10 413.52 RUB)
最大連続損失:
-10 723.72 RUB (10)
月間成長:
0.85%
年間予想:
10.26%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 144.00 RUB
最大の:
32 480.89 RUB (39.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.06% (32 480.89 RUB)
エクイティによる:
5.15% (6 578.00 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
RIZ5 174
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiZ5 78
SiU5 62
RIH6 21
SiH6 13
SiZ4 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
RIZ5 -339
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiZ5 324
SiU5 -35
RIH6 33
SiH6 -64
SiZ4 -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
RIZ5 -13K
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiZ5 12K
SiU5 2.2K
RIH6 1.3K
SiH6 -1.7K
SiZ4 -454
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9 581.22 RUB
最悪のトレード: -2 381 RUB
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +21 324.00 RUB
最大連続損失: -10 413.52 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
レビューなし
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 16:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 16:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 08:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Trendfollowing MOEX 2
30 USD/月
26%
0
0
USD
134K
RUB
56
99%
763
35%
62%
1.10
43.61
RUB
22%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください