トレード:
763
利益トレード:
272 (35.64%)
損失トレード:
491 (64.35%)
ベストトレード:
9 581.22 RUB
最悪のトレード:
-2 380.94 RUB
総利益:
365 488.81 RUB (216 941 pips)
総損失:
-332 217.39 RUB (194 056 pips)
最大連続の勝ち:
8 (21 324.00 RUB)
最大連続利益:
21 324.00 RUB (8)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
61.64%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
258 (33.81%)
短いトレード:
505 (66.19%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
43.61 RUB
平均利益:
1 343.71 RUB
平均損失:
-676.61 RUB
最大連続の負け:
16 (-10 413.52 RUB)
最大連続損失:
-10 723.72 RUB (10)
月間成長:
0.85%
年間予想:
10.26%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
6 144.00 RUB
最大の:
32 480.89 RUB (39.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.06% (32 480.89 RUB)
エクイティによる:
5.15% (6 578.00 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|RIZ5
|174
|SiH5
|143
|SiM5
|131
|RIU5
|131
|SiZ5
|78
|SiU5
|62
|RIH6
|21
|SiH6
|13
|SiZ4
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|RIZ5
|-339
|SiH5
|391
|SiM5
|-162
|RIU5
|411
|SiZ5
|324
|SiU5
|-35
|RIH6
|33
|SiH6
|-64
|SiZ4
|-8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|RIZ5
|-13K
|SiH5
|16K
|SiM5
|-9.8K
|RIU5
|16K
|SiZ5
|12K
|SiU5
|2.2K
|RIH6
|1.3K
|SiH6
|-1.7K
|SiZ4
|-454
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +9 581.22 RUB
最悪のトレード: -2 381 RUB
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +21 324.00 RUB
最大連続損失: -10 413.52 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
レビューなし
30 USD/月
26%
0
0
USD
USD
134K
RUB
RUB
56
99%
763
35%
62%
1.10
43.61
RUB
RUB
22%
1:1