Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 21%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
761
Прибыльных трейдов:
270 (35.47%)
Убыточных трейдов:
491 (64.52%)
Лучший трейд:
9 581.22 RUB
Худший трейд:
-2 380.94 RUB
Общая прибыль:
359 762.35 RUB (213 261 pips)
Общий убыток:
-332 217.39 RUB (194 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (21 324.00 RUB)
Макс. прибыль в серии:
21 324.00 RUB (8)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
61.64%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
256 (33.64%)
Коротких трейдов:
505 (66.36%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
36.20 RUB
Средняя прибыль:
1 332.45 RUB
Средний убыток:
-676.61 RUB
Макс. серия проигрышей:
16 (-10 413.52 RUB)
Макс. убыток в серии:
-10 723.72 RUB (10)
Прирост в месяц:
-3.73%
Годовой прогноз:
-48.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 144.00 RUB
Максимальная:
32 480.89 RUB (39.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.06% (32 480.89 RUB)
По эквити:
5.15% (6 578.00 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
RIZ5 174
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiZ5 78
SiU5 62
RIH6 19
SiH6 13
SiZ4 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
RIZ5 -339
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiZ5 324
SiU5 -35
RIH6 -62
SiH6 -64
SiZ4 -8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
RIZ5 -13K
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiZ5 12K
SiU5 2.2K
RIH6 -2.4K
SiH6 -1.7K
SiZ4 -454
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 581.22 RUB
Худший трейд: -2 381 RUB
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +21 324.00 RUB
Макс. убыток в серии: -10 413.52 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
Нет отзывов
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 16:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 16:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 04:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 04:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 04:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 04:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 08:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.