- Прирост
- Стоимость портфеля
- Средства
- Портфель
- Просадка
Всего трейдов:
761
Прибыльных трейдов:
270 (35.47%)
Убыточных трейдов:
491 (64.52%)
Лучший трейд:
9 581.22 RUB
Худший трейд:
-2 380.94 RUB
Общая прибыль:
359 762.35 RUB (213 261 pips)
Общий убыток:
-332 217.39 RUB (194 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (21 324.00 RUB)
Макс. прибыль в серии:
21 324.00 RUB (8)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
61.64%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
256 (33.64%)
Коротких трейдов:
505 (66.36%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
36.20 RUB
Средняя прибыль:
1 332.45 RUB
Средний убыток:
-676.61 RUB
Макс. серия проигрышей:
16 (-10 413.52 RUB)
Макс. убыток в серии:
-10 723.72 RUB (10)
Прирост в месяц:
-3.73%
Годовой прогноз:
-48.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 144.00 RUB
Максимальная:
32 480.89 RUB (39.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.06% (32 480.89 RUB)
По эквити:
5.15% (6 578.00 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|RIZ5
|174
|SiH5
|143
|SiM5
|131
|RIU5
|131
|SiZ5
|78
|SiU5
|62
|RIH6
|19
|SiH6
|13
|SiZ4
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|RIZ5
|-339
|SiH5
|391
|SiM5
|-162
|RIU5
|411
|SiZ5
|324
|SiU5
|-35
|RIH6
|-62
|SiH6
|-64
|SiZ4
|-8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|RIZ5
|-13K
|SiH5
|16K
|SiM5
|-9.8K
|RIU5
|16K
|SiZ5
|12K
|SiU5
|2.2K
|RIH6
|-2.4K
|SiH6
|-1.7K
|SiZ4
|-454
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 581.22 RUB
Худший трейд: -2 381 RUB
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +21 324.00 RUB
Макс. убыток в серии: -10 413.52 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
