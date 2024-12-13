SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX 2
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 31%
FINAM-AO
1:1
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
161 (32.07%)
Loss Trade:
341 (67.93%)
Best Trade:
9 581.22 RUB
Worst Trade:
-2 084.00 RUB
Profitto lordo:
238 135.99 RUB (143 780 pips)
Perdita lorda:
-200 122.27 RUB (118 555 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (21 324.00 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
21 324.00 RUB (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
54.47%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
130 (25.90%)
Short Trade:
372 (74.10%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
75.72 RUB
Profitto medio:
1 479.11 RUB
Perdita media:
-586.87 RUB
Massime perdite consecutive:
16 (-10 413.52 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-10 413.52 RUB (16)
Crescita mensile:
8.07%
Previsione annuale:
97.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 144.00 RUB
Massimale:
32 480.89 RUB (38.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.95% (32 480.89 RUB)
Per equità:
5.15% (6 578.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiU5 62
RIZ5 18
SiZ4 10
SiZ5 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiU5 -35
RIZ5 59
SiZ4 -8
SiZ5 -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiU5 2.2K
RIZ5 2.2K
SiZ4 -454
SiZ5 -431
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 581.22 RUB
Worst Trade: -2 084 RUB
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +21 324.00 RUB
Massima perdita consecutiva: -10 413.52 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
Non ci sono recensioni
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 12:55
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 08:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.02 04:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.71% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 14:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.01 04:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.77% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 08:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.31 04:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.77% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 08:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.27 03:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.8% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
