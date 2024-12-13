SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX 2
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX 2

Denis Abrosimov
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 31%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
502
Kârla kapanan işlemler:
161 (32.07%)
Zararla kapanan işlemler:
341 (67.93%)
En iyi işlem:
9 581.22 RUB
En kötü işlem:
-2 084.00 RUB
Brüt kâr:
238 135.99 RUB (143 780 pips)
Brüt zarar:
-200 122.27 RUB (118 555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (21 324.00 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
21 324.00 RUB (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
54.47%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
130 (25.90%)
Satış işlemleri:
372 (74.10%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
75.72 RUB
Ortalama kâr:
1 479.11 RUB
Ortalama zarar:
-586.87 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-10 413.52 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-10 413.52 RUB (16)
Aylık büyüme:
8.07%
Yıllık tahmin:
97.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 144.00 RUB
Maksimum:
32 480.89 RUB (38.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.95% (32 480.89 RUB)
Varlığa göre:
5.15% (6 578.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SiH5 143
SiM5 131
RIU5 131
SiU5 62
RIZ5 18
SiZ4 10
SiZ5 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SiH5 391
SiM5 -162
RIU5 411
SiU5 -35
RIZ5 59
SiZ4 -8
SiZ5 -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SiH5 16K
SiM5 -9.8K
RIU5 16K
SiU5 2.2K
RIZ5 2.2K
SiZ4 -454
SiZ5 -431
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 581.22 RUB
En kötü işlem: -2 084 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +21 324.00 RUB
Maksimum ardışık zarar: -10 413.52 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

 Классическая трендовая стратегия на основе прорыва канала для фьючерса Si.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trendfollowing MOEX 2
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
146K
RUB
43
99%
502
32%
54%
1.18
75.72
RUB
22%
1:1
