Total de Trades:
1 695
Transacciones Rentables:
1 563 (92.21%)
Transacciones Irrentables:
132 (7.79%)
Mejor transacción:
583.38 USD
Peor transacción:
-198.46 USD
Beneficio Bruto:
12 294.12 USD (10 062 218 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 133.03 USD (2 418 293 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
93 (299.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
944.43 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
97.32%
Carga máxima del depósito:
25.07%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
11.75
Transacciones Largas:
1 687 (99.53%)
Transacciones Cortas:
8 (0.47%)
Factor de Beneficio:
3.92
Beneficio Esperado:
5.40 USD
Beneficio medio:
7.87 USD
Pérdidas medias:
-23.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-5.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-668.54 USD (5)
Crecimiento al mes:
19.60%
Pronóstico anual:
237.77%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.31 USD
Máxima:
779.89 USD (17.20%)
Reducción relativa:
De balance:
13.37% (779.89 USD)
De fondos:
44.22% (2 210.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1695
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|7.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.01 - pipstep 20.000 - modal 5.000 USD - bot : e
