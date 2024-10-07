SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MancingEmasMASTER
Chandra Liedodo

MancingEmasMASTER

Chandra Liedodo
Fiabilidad
67 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 496%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 695
Transacciones Rentables:
1 563 (92.21%)
Transacciones Irrentables:
132 (7.79%)
Mejor transacción:
583.38 USD
Peor transacción:
-198.46 USD
Beneficio Bruto:
12 294.12 USD (10 062 218 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 133.03 USD (2 418 293 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
93 (299.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
944.43 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
97.32%
Carga máxima del depósito:
25.07%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
11.75
Transacciones Largas:
1 687 (99.53%)
Transacciones Cortas:
8 (0.47%)
Factor de Beneficio:
3.92
Beneficio Esperado:
5.40 USD
Beneficio medio:
7.87 USD
Pérdidas medias:
-23.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-5.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-668.54 USD (5)
Crecimiento al mes:
19.60%
Pronóstico anual:
237.77%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.31 USD
Máxima:
779.89 USD (17.20%)
Reducción relativa:
De balance:
13.37% (779.89 USD)
De fondos:
44.22% (2 210.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 1695
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 7.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +583.38 USD
Peor transacción: -198 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 73
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +299.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.89 USD

7 nov 2024

- lot 0.02 + 0.01   - pipstep 3.000   - modal 5.000 USD  - bot s v.5


januari 2025

- lot 0.01   - pipstep 20.000   - modal 5.000 USD  - bot : e


