- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 695
Negociações com lucro:
1 563 (92.21%)
Negociações com perda:
132 (7.79%)
Melhor negociação:
583.38 USD
Pior negociação:
-198.46 USD
Lucro bruto:
12 294.12 USD (10 062 218 pips)
Perda bruta:
-3 133.03 USD (2 418 293 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
93 (299.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
944.43 USD (73)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
97.32%
Depósito máximo carregado:
25.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
11.75
Negociações longas:
1 687 (99.53%)
Negociações curtas:
8 (0.47%)
Fator de lucro:
3.92
Valor esperado:
5.40 USD
Lucro médio:
7.87 USD
Perda média:
-23.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-5.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-668.54 USD (5)
Crescimento mensal:
19.60%
Previsão anual:
237.77%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.31 USD
Máximo:
779.89 USD (17.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.37% (779.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.22% (2 210.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1695
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|7.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +583.38 USD
Pior negociação: -198 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 73
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +299.08 USD
Máxima perda consecutiva: -5.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.01 - pipstep 20.000 - modal 5.000 USD - bot : e
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
496%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
67
98%
1 695
92%
97%
3.92
5.40
USD
USD
44%
1:200