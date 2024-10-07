SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MancingEmasMASTER
Chandra Liedodo

MancingEmasMASTER

Chandra Liedodo
0 comentários
Confiabilidade
67 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 496%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 695
Negociações com lucro:
1 563 (92.21%)
Negociações com perda:
132 (7.79%)
Melhor negociação:
583.38 USD
Pior negociação:
-198.46 USD
Lucro bruto:
12 294.12 USD (10 062 218 pips)
Perda bruta:
-3 133.03 USD (2 418 293 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
93 (299.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
944.43 USD (73)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
97.32%
Depósito máximo carregado:
25.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
11.75
Negociações longas:
1 687 (99.53%)
Negociações curtas:
8 (0.47%)
Fator de lucro:
3.92
Valor esperado:
5.40 USD
Lucro médio:
7.87 USD
Perda média:
-23.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-5.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-668.54 USD (5)
Crescimento mensal:
19.60%
Previsão anual:
237.77%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.31 USD
Máximo:
779.89 USD (17.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.37% (779.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.22% (2 210.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 1695
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 7.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +583.38 USD
Pior negociação: -198 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 73
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +299.08 USD
Máxima perda consecutiva: -5.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

7 nov 2024

- lot 0.02 + 0.01   - pipstep 3.000   - modal 5.000 USD  - bot s v.5


januari 2025

- lot 0.01   - pipstep 20.000   - modal 5.000 USD  - bot : e


Sem comentários
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 00:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 11:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MancingEmasMASTER
30 USD por mês
496%
0
0
USD
6.1K
USD
67
98%
1 695
92%
97%
3.92
5.40
USD
44%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.