Всего трейдов:
1 688
Прибыльных трейдов:
1 558 (92.29%)
Убыточных трейдов:
130 (7.70%)
Лучший трейд:
583.38 USD
Худший трейд:
-198.46 USD
Общая прибыль:
12 216.84 USD (9 984 944 pips)
Общий убыток:
-3 126.53 USD (2 411 789 pips)
Макс. серия выигрышей:
93 (299.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
944.43 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
97.32%
Макс. загрузка депозита:
25.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
11.66
Длинных трейдов:
1 680 (99.53%)
Коротких трейдов:
8 (0.47%)
Профит фактор:
3.91
Мат. ожидание:
5.39 USD
Средняя прибыль:
7.84 USD
Средний убыток:
-24.05 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-5.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-668.54 USD (5)
Прирост в месяц:
19.55%
Годовой прогноз:
237.22%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.31 USD
Максимальная:
779.89 USD (17.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.37% (779.89 USD)
По эквити:
44.22% (2 210.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1688
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|7.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +583.38 USD
Худший трейд: -198 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +299.08 USD
Макс. убыток в серии: -5.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.01 - pipstep 20.000 - modal 5.000 USD - bot : e
Нет отзывов
