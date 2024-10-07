СигналыРазделы
Chandra Liedodo

MancingEmasMASTER

Chandra Liedodo
0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 489%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 688
Прибыльных трейдов:
1 558 (92.29%)
Убыточных трейдов:
130 (7.70%)
Лучший трейд:
583.38 USD
Худший трейд:
-198.46 USD
Общая прибыль:
12 216.84 USD (9 984 944 pips)
Общий убыток:
-3 126.53 USD (2 411 789 pips)
Макс. серия выигрышей:
93 (299.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
944.43 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
97.32%
Макс. загрузка депозита:
25.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
11.66
Длинных трейдов:
1 680 (99.53%)
Коротких трейдов:
8 (0.47%)
Профит фактор:
3.91
Мат. ожидание:
5.39 USD
Средняя прибыль:
7.84 USD
Средний убыток:
-24.05 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-5.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-668.54 USD (5)
Прирост в месяц:
19.55%
Годовой прогноз:
237.22%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.31 USD
Максимальная:
779.89 USD (17.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.37% (779.89 USD)
По эквити:
44.22% (2 210.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 1688
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 7.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +583.38 USD
Худший трейд: -198 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +299.08 USD
Макс. убыток в серии: -5.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

7 nov 2024

- lot 0.02 + 0.01   - pipstep 3.000   - modal 5.000 USD  - bot s v.5


januari 2025

- lot 0.01   - pipstep 20.000   - modal 5.000 USD  - bot : e


Нет отзывов
