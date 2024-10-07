- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 691
盈利交易:
1 559 (92.19%)
亏损交易:
132 (7.81%)
最好交易:
583.38 USD
最差交易:
-198.46 USD
毛利:
12 253.35 USD (10 021 451 pips)
毛利亏损:
-3 133.03 USD (2 418 293 pips)
最大连续赢利:
93 (299.08 USD)
最大连续盈利:
944.43 USD (73)
夏普比率:
0.14
交易活动:
97.32%
最大入金加载:
25.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
23 小时
采收率:
11.69
长期交易:
1 683 (99.53%)
短期交易:
8 (0.47%)
利润因子:
3.91
预期回报:
5.39 USD
平均利润:
7.86 USD
平均损失:
-23.74 USD
最大连续失误:
8 (-5.89 USD)
最大连续亏损:
-668.54 USD (5)
每月增长:
21.85%
年度预测:
265.13%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
14.31 USD
最大值:
779.89 USD (17.20%)
相对跌幅:
结余:
13.37% (779.89 USD)
净值:
44.22% (2 210.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1691
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|7.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +583.38 USD
最差交易: -198 USD
最大连续赢利: 73
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +299.08 USD
最大连续亏损: -5.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.01 - pipstep 20.000 - modal 5.000 USD - bot : e
没有评论
