- 자본
- 축소
트레이드:
1 700
이익 거래:
1 566 (92.11%)
손실 거래:
134 (7.88%)
최고의 거래:
583.38 USD
최악의 거래:
-198.46 USD
총 수익:
12 461.28 USD (10 229 365 pips)
총 손실:
-3 250.18 USD (2 535 438 pips)
연속 최대 이익:
93 (299.08 USD)
944.43 USD (73)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
97.32%
최대 입금량:
25.07%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
11.81
롱(주식매수):
1 692 (99.53%)
숏(주식차입매도):
8 (0.47%)
수익 요인:
3.83
기대수익:
5.42 USD
평균 이익:
7.96 USD
평균 손실:
-24.26 USD
연속 최대 손실:
8 (-5.89 USD)
연속 최대 손실:
-668.54 USD (5)
월별 성장률:
16.19%
연간 예측:
196.39%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.31 USD
최대한의:
779.89 USD (17.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.37% (779.89 USD)
자본금별:
44.22% (2 210.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1700
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|7.7M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +583.38 USD
최악의 거래: -198 USD
연속 최대 이익: 73
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +299.08 USD
연속 최대 손실: -5.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.01 - pipstep 20.000 - modal 5.000 USD - bot : e
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
501%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
69
98%
1 700
92%
97%
3.83
5.42
USD
USD
44%
1:200