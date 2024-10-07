SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MancingEmas
Chandra Liedodo

MancingEmas

Chandra Liedodo
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 260%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 419
Profit Trade:
1 310 (92.31%)
Loss Trade:
109 (7.68%)
Best Trade:
583.38 USD
Worst Trade:
-198.46 USD
Profitto lordo:
9 218.10 USD (6 986 271 pips)
Perdita lorda:
-2 799.87 USD (2 094 054 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (299.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
944.43 USD (73)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
96.32%
Massimo carico di deposito:
25.07%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
8.23
Long Trade:
1 414 (99.65%)
Short Trade:
5 (0.35%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
4.52 USD
Profitto medio:
7.04 USD
Perdita media:
-25.69 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-668.54 USD (5)
Crescita mensile:
24.64%
Previsione annuale:
298.92%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.31 USD
Massimale:
779.89 USD (17.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.37% (779.89 USD)
Per equità:
44.22% (2 210.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 4.9M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +583.38 USD
Worst Trade: -198 USD
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +299.08 USD
Massima perdita consecutiva: -5.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

7 nov 2024

- lot 0.02 + 0.01   - pipstep 3.000   - modal 5.000 USD  - bot s v.5


januari 2025

- lot 0.02 + 0.01   - pipstep 30.000   - modal 5.000 USD  - bot : e


Non ci sono recensioni
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.05.30 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 00:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 11:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 00:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 00:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.02 16:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No swaps are charged on the signal account
2024.12.25 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
