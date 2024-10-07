- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 419
Profit Trade:
1 310 (92.31%)
Loss Trade:
109 (7.68%)
Best Trade:
583.38 USD
Worst Trade:
-198.46 USD
Profitto lordo:
9 218.10 USD (6 986 271 pips)
Perdita lorda:
-2 799.87 USD (2 094 054 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (299.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
944.43 USD (73)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
96.32%
Massimo carico di deposito:
25.07%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
8.23
Long Trade:
1 414 (99.65%)
Short Trade:
5 (0.35%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
4.52 USD
Profitto medio:
7.04 USD
Perdita media:
-25.69 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-5.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-668.54 USD (5)
Crescita mensile:
24.64%
Previsione annuale:
298.92%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.31 USD
Massimale:
779.89 USD (17.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.37% (779.89 USD)
Per equità:
44.22% (2 210.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1419
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|4.9M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +583.38 USD
Worst Trade: -198 USD
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +299.08 USD
Massima perdita consecutiva: -5.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 30.000 - modal 5.000 USD - bot : e
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
260%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
54
98%
1 419
92%
96%
3.29
4.52
USD
USD
44%
1:200