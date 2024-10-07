SignaleKategorien
Chandra Liedodo

MancingEmasMASTER

Chandra Liedodo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
67 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 496%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 695
Gewinntrades:
1 563 (92.21%)
Verlusttrades:
132 (7.79%)
Bester Trade:
583.38 USD
Schlechtester Trade:
-198.46 USD
Bruttoprofit:
12 294.12 USD (10 062 218 pips)
Bruttoverlust:
-3 133.03 USD (2 418 293 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
93 (299.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
944.43 USD (73)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
97.32%
Max deposit load:
25.07%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
11.75
Long-Positionen:
1 687 (99.53%)
Short-Positionen:
8 (0.47%)
Profit-Faktor:
3.92
Mathematische Gewinnerwartung:
5.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-5.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-668.54 USD (5)
Wachstum pro Monat :
17.40%
Jahresprognose:
211.07%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.31 USD
Maximaler:
779.89 USD (17.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.37% (779.89 USD)
Kapital:
44.22% (2 210.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 1695
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 7.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +583.38 USD
Schlechtester Trade: -198 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 73
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +299.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

7 nov 2024

- lot 0.02 + 0.01   - pipstep 3.000   - modal 5.000 USD  - bot s v.5


januari 2025

- lot 0.01   - pipstep 20.000   - modal 5.000 USD  - bot : e


Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MancingEmasMASTER
30 USD pro Monat
496%
0
0
USD
6.1K
USD
67
98%
1 695
92%
97%
3.92
5.40
USD
44%
1:200
