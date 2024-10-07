- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 695
Gewinntrades:
1 563 (92.21%)
Verlusttrades:
132 (7.79%)
Bester Trade:
583.38 USD
Schlechtester Trade:
-198.46 USD
Bruttoprofit:
12 294.12 USD (10 062 218 pips)
Bruttoverlust:
-3 133.03 USD (2 418 293 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
93 (299.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
944.43 USD (73)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
97.32%
Max deposit load:
25.07%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
11.75
Long-Positionen:
1 687 (99.53%)
Short-Positionen:
8 (0.47%)
Profit-Faktor:
3.92
Mathematische Gewinnerwartung:
5.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-5.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-668.54 USD (5)
Wachstum pro Monat :
17.40%
Jahresprognose:
211.07%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.31 USD
Maximaler:
779.89 USD (17.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.37% (779.89 USD)
Kapital:
44.22% (2 210.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1695
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|7.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +583.38 USD
Schlechtester Trade: -198 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 73
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +299.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.01 - pipstep 20.000 - modal 5.000 USD - bot : e
