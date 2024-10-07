- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 419
Kârla kapanan işlemler:
1 310 (92.31%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (7.68%)
En iyi işlem:
583.38 USD
En kötü işlem:
-198.46 USD
Brüt kâr:
9 218.10 USD (6 986 271 pips)
Brüt zarar:
-2 799.87 USD (2 094 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
93 (299.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
944.43 USD (73)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
96.32%
Maks. mevduat yükü:
25.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
8.23
Alış işlemleri:
1 414 (99.65%)
Satış işlemleri:
5 (0.35%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
4.52 USD
Ortalama kâr:
7.04 USD
Ortalama zarar:
-25.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-5.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-668.54 USD (5)
Aylık büyüme:
23.66%
Yıllık tahmin:
287.06%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.31 USD
Maksimum:
779.89 USD (17.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.37% (779.89 USD)
Varlığa göre:
44.22% (2 210.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1419
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|4.9M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +583.38 USD
En kötü işlem: -198 USD
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +299.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 30.000 - modal 5.000 USD - bot : e
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
260%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
54
98%
1 419
92%
96%
3.29
4.52
USD
USD
44%
1:200