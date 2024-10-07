SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MancingEmas
Chandra Liedodo

MancingEmas

Chandra Liedodo
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 260%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 419
Kârla kapanan işlemler:
1 310 (92.31%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (7.68%)
En iyi işlem:
583.38 USD
En kötü işlem:
-198.46 USD
Brüt kâr:
9 218.10 USD (6 986 271 pips)
Brüt zarar:
-2 799.87 USD (2 094 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
93 (299.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
944.43 USD (73)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
96.32%
Maks. mevduat yükü:
25.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
8.23
Alış işlemleri:
1 414 (99.65%)
Satış işlemleri:
5 (0.35%)
Kâr faktörü:
3.29
Beklenen getiri:
4.52 USD
Ortalama kâr:
7.04 USD
Ortalama zarar:
-25.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-5.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-668.54 USD (5)
Aylık büyüme:
23.66%
Yıllık tahmin:
287.06%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.31 USD
Maksimum:
779.89 USD (17.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.37% (779.89 USD)
Varlığa göre:
44.22% (2 210.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 4.9M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +583.38 USD
En kötü işlem: -198 USD
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +299.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

7 nov 2024

- lot 0.02 + 0.01   - pipstep 3.000   - modal 5.000 USD  - bot s v.5


januari 2025

- lot 0.02 + 0.01   - pipstep 30.000   - modal 5.000 USD  - bot : e


İnceleme yok
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.05.30 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 00:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 11:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 00:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 00:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.02 16:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No swaps are charged on the signal account
2024.12.25 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
