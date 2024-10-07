- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 695
利益トレード:
1 563 (92.21%)
損失トレード:
132 (7.79%)
ベストトレード:
583.38 USD
最悪のトレード:
-198.46 USD
総利益:
12 294.12 USD (10 062 218 pips)
総損失:
-3 133.03 USD (2 418 293 pips)
最大連続の勝ち:
93 (299.08 USD)
最大連続利益:
944.43 USD (73)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
97.32%
最大入金額:
25.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
11.75
長いトレード:
1 687 (99.53%)
短いトレード:
8 (0.47%)
プロフィットファクター:
3.92
期待されたペイオフ:
5.40 USD
平均利益:
7.87 USD
平均損失:
-23.74 USD
最大連続の負け:
8 (-5.89 USD)
最大連続損失:
-668.54 USD (5)
月間成長:
18.26%
年間予想:
221.55%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.31 USD
最大の:
779.89 USD (17.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.37% (779.89 USD)
エクイティによる:
44.22% (2 210.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1695
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|7.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +583.38 USD
最悪のトレード: -198 USD
最大連続の勝ち: 73
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +299.08 USD
最大連続損失: -5.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
7 nov 2024
- lot 0.02 + 0.01 - pipstep 3.000 - modal 5.000 USD - bot s v.5
januari 2025
- lot 0.01 - pipstep 20.000 - modal 5.000 USD - bot : e
レビューなし
30 USD/月
496%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
67
98%
1 695
92%
97%
3.92
5.40
USD
USD
44%
1:200