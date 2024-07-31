SeñalesSecciones
Eshak Mansur Mohammed

Euro Liquidity Sweep Strategy

Eshak Mansur Mohammed
Fiabilidad
131 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 90%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 236
Transacciones Rentables:
882 (71.35%)
Transacciones Irrentables:
354 (28.64%)
Mejor transacción:
4 842.81 USD
Peor transacción:
-8 209.73 USD
Beneficio Bruto:
245 235.24 USD (299 306 pips)
Pérdidas Brutas:
-154 803.95 USD (174 709 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (1 761.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 555.77 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
44.22%
Carga máxima del depósito:
86.82%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.50
Transacciones Largas:
601 (48.62%)
Transacciones Cortas:
635 (51.38%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
73.16 USD
Beneficio medio:
278.04 USD
Pérdidas medias:
-437.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-36 179.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36 179.88 USD (14)
Crecimiento al mes:
3.33%
Pronóstico anual:
40.35%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
36 179.88 USD (20.09%)
Reducción relativa:
De balance:
20.09% (36 179.88 USD)
De fondos:
21.95% (34 819.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCHF 145
USDCAD 140
NZDCAD 109
AUDCAD 107
AUDNZD 87
NZDUSD 81
AUDUSD 63
EURGBP 58
XAUUSD 49
EURUSD 48
USDCHF 43
EURCAD 36
EURCHF 36
AUDJPY 35
GBPJPY 34
GBPAUD 18
CADCHF 16
NZDJPY 15
GBPUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 13
EURAUD 11
EURJPY 11
NDX 11
EURNZD 10
CADJPY 8
GBPNZD 8
GBPCAD 7
CHFJPY 6
NZDCHF 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCHF 25K
USDCAD 6.4K
NZDCAD 13K
AUDCAD 13K
AUDNZD 9.2K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD -26K
EURGBP 18K
XAUUSD 3.5K
EURUSD -3K
USDCHF -1.6K
EURCAD 3.5K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 983
GBPJPY 4K
GBPAUD 815
CADCHF 558
NZDJPY 408
GBPUSD -476
USDJPY 1.6K
AUDCHF 3.9K
EURAUD 510
EURJPY 2.8K
NDX 5.8K
EURNZD 115
CADJPY 307
GBPNZD 704
GBPCAD 736
CHFJPY 218
NZDCHF 222
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCHF 13K
USDCAD -462
NZDCAD 13K
AUDCAD 4.7K
AUDNZD 8K
NZDUSD 287
AUDUSD -7.8K
EURGBP 4.4K
XAUUSD 14K
EURUSD -11
USDCHF -4.8K
EURCAD 8.2K
EURCHF 7.2K
AUDJPY 6.4K
GBPJPY 27K
GBPAUD 3.8K
CADCHF 2.9K
NZDJPY 4.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 3.1K
AUDCHF 1.5K
EURAUD -1.5K
EURJPY 4.5K
NDX 2.8K
EURNZD -1.7K
CADJPY 2.7K
GBPNZD 2.8K
GBPCAD 3.4K
CHFJPY 1.7K
NZDCHF -258
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 842.81 USD
Peor transacción: -8 210 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +1 761.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36 179.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.82% of days out of 767 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.09 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.02.21 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 14:35
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.83% of days out of 580 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
