Signale / MetaTrader 4 / Euro Liquidity Sweep Strategy
Eshak Mansur Mohammed

Euro Liquidity Sweep Strategy

Eshak Mansur Mohammed
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
132 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 94%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 237
Gewinntrades:
883 (71.38%)
Verlusttrades:
354 (28.62%)
Bester Trade:
4 842.81 USD
Schlechtester Trade:
-8 209.73 USD
Bruttoprofit:
248 314.12 USD (299 493 pips)
Bruttoverlust:
-154 803.95 USD (174 709 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (1 761.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 555.77 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
43.12%
Max deposit load:
86.82%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.58
Long-Positionen:
601 (48.59%)
Short-Positionen:
636 (51.41%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
75.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
281.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-437.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-36 179.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36 179.88 USD (14)
Wachstum pro Monat :
2.77%
Jahresprognose:
33.64%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
36 179.88 USD (20.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.09% (36 179.88 USD)
Kapital:
21.95% (34 819.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCHF 145
USDCAD 140
NZDCAD 109
AUDCAD 107
AUDNZD 87
NZDUSD 81
AUDUSD 63
EURGBP 58
XAUUSD 49
EURUSD 49
USDCHF 43
EURCAD 36
EURCHF 36
AUDJPY 35
GBPJPY 34
GBPAUD 18
CADCHF 16
NZDJPY 15
GBPUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 13
EURAUD 11
EURJPY 11
NDX 11
EURNZD 10
CADJPY 8
GBPNZD 8
GBPCAD 7
CHFJPY 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCHF 25K
USDCAD 6.4K
NZDCAD 13K
AUDCAD 13K
AUDNZD 9.2K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD -26K
EURGBP 18K
XAUUSD 3.5K
EURUSD 83
USDCHF -1.6K
EURCAD 3.5K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 983
GBPJPY 4K
GBPAUD 815
CADCHF 558
NZDJPY 408
GBPUSD -476
USDJPY 1.6K
AUDCHF 3.9K
EURAUD 510
EURJPY 2.8K
NDX 5.8K
EURNZD 115
CADJPY 307
GBPNZD 704
GBPCAD 736
CHFJPY 218
NZDCHF 222
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCHF 13K
USDCAD -462
NZDCAD 13K
AUDCAD 4.7K
AUDNZD 8K
NZDUSD 287
AUDUSD -7.8K
EURGBP 4.4K
XAUUSD 14K
EURUSD 176
USDCHF -4.8K
EURCAD 8.2K
EURCHF 7.2K
AUDJPY 6.4K
GBPJPY 27K
GBPAUD 3.8K
CADCHF 2.9K
NZDJPY 4.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 3.1K
AUDCHF 1.5K
EURAUD -1.5K
EURJPY 4.5K
NDX 2.8K
EURNZD -1.7K
CADJPY 2.7K
GBPNZD 2.8K
GBPCAD 3.4K
CHFJPY 1.7K
NZDCHF -258
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 842.81 USD
Schlechtester Trade: -8 210 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 761.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36 179.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
Keine Bewertungen
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.82% of days out of 767 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.09 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.02.21 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 14:35
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.83% of days out of 580 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Euro Liquidity Sweep Strategy
50 USD pro Monat
94%
0
0
USD
194K
USD
132
94%
1 237
71%
43%
1.60
75.59
USD
22%
1:200
