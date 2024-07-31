- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 237
Gewinntrades:
883 (71.38%)
Verlusttrades:
354 (28.62%)
Bester Trade:
4 842.81 USD
Schlechtester Trade:
-8 209.73 USD
Bruttoprofit:
248 314.12 USD (299 493 pips)
Bruttoverlust:
-154 803.95 USD (174 709 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (1 761.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 555.77 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
43.12%
Max deposit load:
86.82%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.58
Long-Positionen:
601 (48.59%)
Short-Positionen:
636 (51.41%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
75.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
281.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-437.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-36 179.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-36 179.88 USD (14)
Wachstum pro Monat :
2.77%
Jahresprognose:
33.64%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
36 179.88 USD (20.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.09% (36 179.88 USD)
Kapital:
21.95% (34 819.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|145
|USDCAD
|140
|NZDCAD
|109
|AUDCAD
|107
|AUDNZD
|87
|NZDUSD
|81
|AUDUSD
|63
|EURGBP
|58
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|49
|USDCHF
|43
|EURCAD
|36
|EURCHF
|36
|AUDJPY
|35
|GBPJPY
|34
|GBPAUD
|18
|CADCHF
|16
|NZDJPY
|15
|GBPUSD
|14
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|13
|EURAUD
|11
|EURJPY
|11
|NDX
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|7
|CHFJPY
|6
|NZDCHF
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCHF
|25K
|USDCAD
|6.4K
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|9.2K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDUSD
|-26K
|EURGBP
|18K
|XAUUSD
|3.5K
|EURUSD
|83
|USDCHF
|-1.6K
|EURCAD
|3.5K
|EURCHF
|2.2K
|AUDJPY
|983
|GBPJPY
|4K
|GBPAUD
|815
|CADCHF
|558
|NZDJPY
|408
|GBPUSD
|-476
|USDJPY
|1.6K
|AUDCHF
|3.9K
|EURAUD
|510
|EURJPY
|2.8K
|NDX
|5.8K
|EURNZD
|115
|CADJPY
|307
|GBPNZD
|704
|GBPCAD
|736
|CHFJPY
|218
|NZDCHF
|222
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCHF
|13K
|USDCAD
|-462
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|4.7K
|AUDNZD
|8K
|NZDUSD
|287
|AUDUSD
|-7.8K
|EURGBP
|4.4K
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|176
|USDCHF
|-4.8K
|EURCAD
|8.2K
|EURCHF
|7.2K
|AUDJPY
|6.4K
|GBPJPY
|27K
|GBPAUD
|3.8K
|CADCHF
|2.9K
|NZDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|3.1K
|AUDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-1.5K
|EURJPY
|4.5K
|NDX
|2.8K
|EURNZD
|-1.7K
|CADJPY
|2.7K
|GBPNZD
|2.8K
|GBPCAD
|3.4K
|CHFJPY
|1.7K
|NZDCHF
|-258
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 842.81 USD
Schlechtester Trade: -8 210 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 761.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36 179.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
94%
0
0
USD
USD
194K
USD
USD
132
94%
1 237
71%
43%
1.60
75.59
USD
USD
22%
1:200