Eshak Mansur Mohammed

Euro Liquidity Sweep Strategy

レビュー0件
信頼性
131週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 90%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 236
利益トレード:
882 (71.35%)
損失トレード:
354 (28.64%)
ベストトレード:
4 842.81 USD
最悪のトレード:
-8 209.73 USD
総利益:
245 235.24 USD (299 306 pips)
総損失:
-154 803.95 USD (174 709 pips)
最大連続の勝ち:
22 (1 761.22 USD)
最大連続利益:
13 555.77 USD (19)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
44.22%
最大入金額:
86.82%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.50
長いトレード:
601 (48.62%)
短いトレード:
635 (51.38%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
73.16 USD
平均利益:
278.04 USD
平均損失:
-437.30 USD
最大連続の負け:
14 (-36 179.88 USD)
最大連続損失:
-36 179.88 USD (14)
月間成長:
3.33%
年間予想:
40.35%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
36 179.88 USD (20.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.09% (36 179.88 USD)
エクイティによる:
21.95% (34 819.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCHF 145
USDCAD 140
NZDCAD 109
AUDCAD 107
AUDNZD 87
NZDUSD 81
AUDUSD 63
EURGBP 58
XAUUSD 49
EURUSD 48
USDCHF 43
EURCAD 36
EURCHF 36
AUDJPY 35
GBPJPY 34
GBPAUD 18
CADCHF 16
NZDJPY 15
GBPUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 13
EURAUD 11
EURJPY 11
NDX 11
EURNZD 10
CADJPY 8
GBPNZD 8
GBPCAD 7
CHFJPY 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCHF 25K
USDCAD 6.4K
NZDCAD 13K
AUDCAD 13K
AUDNZD 9.2K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD -26K
EURGBP 18K
XAUUSD 3.5K
EURUSD -3K
USDCHF -1.6K
EURCAD 3.5K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 983
GBPJPY 4K
GBPAUD 815
CADCHF 558
NZDJPY 408
GBPUSD -476
USDJPY 1.6K
AUDCHF 3.9K
EURAUD 510
EURJPY 2.8K
NDX 5.8K
EURNZD 115
CADJPY 307
GBPNZD 704
GBPCAD 736
CHFJPY 218
NZDCHF 222
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCHF 13K
USDCAD -462
NZDCAD 13K
AUDCAD 4.7K
AUDNZD 8K
NZDUSD 287
AUDUSD -7.8K
EURGBP 4.4K
XAUUSD 14K
EURUSD -11
USDCHF -4.8K
EURCAD 8.2K
EURCHF 7.2K
AUDJPY 6.4K
GBPJPY 27K
GBPAUD 3.8K
CADCHF 2.9K
NZDJPY 4.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 3.1K
AUDCHF 1.5K
EURAUD -1.5K
EURJPY 4.5K
NDX 2.8K
EURNZD -1.7K
CADJPY 2.7K
GBPNZD 2.8K
GBPCAD 3.4K
CHFJPY 1.7K
NZDCHF -258
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 842.81 USD
最悪のトレード: -8 210 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 761.22 USD
最大連続損失: -36 179.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
レビューなし
