Negociações:
1 236
Negociações com lucro:
882 (71.35%)
Negociações com perda:
354 (28.64%)
Melhor negociação:
4 842.81 USD
Pior negociação:
-8 209.73 USD
Lucro bruto:
245 235.24 USD (299 306 pips)
Perda bruta:
-154 803.95 USD (174 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (1 761.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 555.77 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
44.22%
Depósito máximo carregado:
86.82%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.50
Negociações longas:
601 (48.62%)
Negociações curtas:
635 (51.38%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
73.16 USD
Lucro médio:
278.04 USD
Perda média:
-437.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-36 179.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36 179.88 USD (14)
Crescimento mensal:
3.33%
Previsão anual:
40.35%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36 179.88 USD (20.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.09% (36 179.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.95% (34 819.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|145
|USDCAD
|140
|NZDCAD
|109
|AUDCAD
|107
|AUDNZD
|87
|NZDUSD
|81
|AUDUSD
|63
|EURGBP
|58
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|48
|USDCHF
|43
|EURCAD
|36
|EURCHF
|36
|AUDJPY
|35
|GBPJPY
|34
|GBPAUD
|18
|CADCHF
|16
|NZDJPY
|15
|GBPUSD
|14
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|13
|EURAUD
|11
|EURJPY
|11
|NDX
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|7
|CHFJPY
|6
|NZDCHF
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCHF
|25K
|USDCAD
|6.4K
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|9.2K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDUSD
|-26K
|EURGBP
|18K
|XAUUSD
|3.5K
|EURUSD
|-3K
|USDCHF
|-1.6K
|EURCAD
|3.5K
|EURCHF
|2.2K
|AUDJPY
|983
|GBPJPY
|4K
|GBPAUD
|815
|CADCHF
|558
|NZDJPY
|408
|GBPUSD
|-476
|USDJPY
|1.6K
|AUDCHF
|3.9K
|EURAUD
|510
|EURJPY
|2.8K
|NDX
|5.8K
|EURNZD
|115
|CADJPY
|307
|GBPNZD
|704
|GBPCAD
|736
|CHFJPY
|218
|NZDCHF
|222
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCHF
|13K
|USDCAD
|-462
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|4.7K
|AUDNZD
|8K
|NZDUSD
|287
|AUDUSD
|-7.8K
|EURGBP
|4.4K
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-11
|USDCHF
|-4.8K
|EURCAD
|8.2K
|EURCHF
|7.2K
|AUDJPY
|6.4K
|GBPJPY
|27K
|GBPAUD
|3.8K
|CADCHF
|2.9K
|NZDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|2.6K
|USDJPY
|3.1K
|AUDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-1.5K
|EURJPY
|4.5K
|NDX
|2.8K
|EURNZD
|-1.7K
|CADJPY
|2.7K
|GBPNZD
|2.8K
|GBPCAD
|3.4K
|CHFJPY
|1.7K
|NZDCHF
|-258
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 842.81 USD
Pior negociação: -8 210 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 761.22 USD
Máxima perda consecutiva: -36 179.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
Sem comentários
