Eshak Mansur Mohammed

Euro Liquidity Sweep Strategy

Eshak Mansur Mohammed
0 comentários
Confiabilidade
131 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 90%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 236
Negociações com lucro:
882 (71.35%)
Negociações com perda:
354 (28.64%)
Melhor negociação:
4 842.81 USD
Pior negociação:
-8 209.73 USD
Lucro bruto:
245 235.24 USD (299 306 pips)
Perda bruta:
-154 803.95 USD (174 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (1 761.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 555.77 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
44.22%
Depósito máximo carregado:
86.82%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.50
Negociações longas:
601 (48.62%)
Negociações curtas:
635 (51.38%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
73.16 USD
Lucro médio:
278.04 USD
Perda média:
-437.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-36 179.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-36 179.88 USD (14)
Crescimento mensal:
3.33%
Previsão anual:
40.35%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
36 179.88 USD (20.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.09% (36 179.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.95% (34 819.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCHF 145
USDCAD 140
NZDCAD 109
AUDCAD 107
AUDNZD 87
NZDUSD 81
AUDUSD 63
EURGBP 58
XAUUSD 49
EURUSD 48
USDCHF 43
EURCAD 36
EURCHF 36
AUDJPY 35
GBPJPY 34
GBPAUD 18
CADCHF 16
NZDJPY 15
GBPUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 13
EURAUD 11
EURJPY 11
NDX 11
EURNZD 10
CADJPY 8
GBPNZD 8
GBPCAD 7
CHFJPY 6
NZDCHF 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCHF 25K
USDCAD 6.4K
NZDCAD 13K
AUDCAD 13K
AUDNZD 9.2K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD -26K
EURGBP 18K
XAUUSD 3.5K
EURUSD -3K
USDCHF -1.6K
EURCAD 3.5K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 983
GBPJPY 4K
GBPAUD 815
CADCHF 558
NZDJPY 408
GBPUSD -476
USDJPY 1.6K
AUDCHF 3.9K
EURAUD 510
EURJPY 2.8K
NDX 5.8K
EURNZD 115
CADJPY 307
GBPNZD 704
GBPCAD 736
CHFJPY 218
NZDCHF 222
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCHF 13K
USDCAD -462
NZDCAD 13K
AUDCAD 4.7K
AUDNZD 8K
NZDUSD 287
AUDUSD -7.8K
EURGBP 4.4K
XAUUSD 14K
EURUSD -11
USDCHF -4.8K
EURCAD 8.2K
EURCHF 7.2K
AUDJPY 6.4K
GBPJPY 27K
GBPAUD 3.8K
CADCHF 2.9K
NZDJPY 4.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 3.1K
AUDCHF 1.5K
EURAUD -1.5K
EURJPY 4.5K
NDX 2.8K
EURNZD -1.7K
CADJPY 2.7K
GBPNZD 2.8K
GBPCAD 3.4K
CHFJPY 1.7K
NZDCHF -258
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 842.81 USD
Pior negociação: -8 210 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 761.22 USD
Máxima perda consecutiva: -36 179.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
Sem comentários
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.82% of days out of 767 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.09 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.02.21 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 14:35
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.83% of days out of 580 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Euro Liquidity Sweep Strategy
50 USD por mês
90%
0
0
USD
190K
USD
131
94%
1 236
71%
44%
1.58
73.16
USD
22%
1:200
