Сигналы / MetaTrader 4 / Euro Liquidity Sweep Strategy
Eshak Mansur Mohammed

Euro Liquidity Sweep Strategy

Eshak Mansur Mohammed
Надежность
131 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2023 90%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 236
Прибыльных трейдов:
882 (71.35%)
Убыточных трейдов:
354 (28.64%)
Лучший трейд:
4 842.81 USD
Худший трейд:
-8 209.73 USD
Общая прибыль:
245 235.24 USD (299 306 pips)
Общий убыток:
-154 803.95 USD (174 709 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 761.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 555.77 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
44.22%
Макс. загрузка депозита:
86.82%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.50
Длинных трейдов:
601 (48.62%)
Коротких трейдов:
635 (51.38%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
73.16 USD
Средняя прибыль:
278.04 USD
Средний убыток:
-437.30 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-36 179.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-36 179.88 USD (14)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.35%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
36 179.88 USD (20.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.09% (36 179.88 USD)
По эквити:
21.95% (34 819.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 145
USDCAD 140
NZDCAD 109
AUDCAD 107
AUDNZD 87
NZDUSD 81
AUDUSD 63
EURGBP 58
XAUUSD 49
EURUSD 48
USDCHF 43
EURCAD 36
EURCHF 36
AUDJPY 35
GBPJPY 34
GBPAUD 18
CADCHF 16
NZDJPY 15
GBPUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 13
EURAUD 11
EURJPY 11
NDX 11
EURNZD 10
CADJPY 8
GBPNZD 8
GBPCAD 7
CHFJPY 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 25K
USDCAD 6.4K
NZDCAD 13K
AUDCAD 13K
AUDNZD 9.2K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD -26K
EURGBP 18K
XAUUSD 3.5K
EURUSD -3K
USDCHF -1.6K
EURCAD 3.5K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 983
GBPJPY 4K
GBPAUD 815
CADCHF 558
NZDJPY 408
GBPUSD -476
USDJPY 1.6K
AUDCHF 3.9K
EURAUD 510
EURJPY 2.8K
NDX 5.8K
EURNZD 115
CADJPY 307
GBPNZD 704
GBPCAD 736
CHFJPY 218
NZDCHF 222
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF 13K
USDCAD -462
NZDCAD 13K
AUDCAD 4.7K
AUDNZD 8K
NZDUSD 287
AUDUSD -7.8K
EURGBP 4.4K
XAUUSD 14K
EURUSD -11
USDCHF -4.8K
EURCAD 8.2K
EURCHF 7.2K
AUDJPY 6.4K
GBPJPY 27K
GBPAUD 3.8K
CADCHF 2.9K
NZDJPY 4.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 3.1K
AUDCHF 1.5K
EURAUD -1.5K
EURJPY 4.5K
NDX 2.8K
EURNZD -1.7K
CADJPY 2.7K
GBPNZD 2.8K
GBPCAD 3.4K
CHFJPY 1.7K
NZDCHF -258
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 842.81 USD
Худший трейд: -8 210 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 761.22 USD
Макс. убыток в серии: -36 179.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Euro Liquidity Sweep Strategy
50 USD в месяц
90%
0
0
USD
190K
USD
131
94%
1 236
71%
44%
1.58
73.16
USD
22%
1:200
