21.95% ( 34 819.52 USD)

20.09% ( 36 179.88 USD)

14 ( -36 179.88 USD)

22 ( 1 761.22 USD)

-154 803.95 USD ( 174 709 pips)

245 235.24 USD ( 299 306 pips)

My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.

