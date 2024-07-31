SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LOW RISK TRADING
Eshak Mansur Mohammed

LOW RISK TRADING

Eshak Mansur Mohammed
0 recensioni
Affidabilità
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 74%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 190
Profit Trade:
858 (72.10%)
Loss Trade:
332 (27.90%)
Best Trade:
2 384.52 USD
Worst Trade:
-8 209.73 USD
Profitto lordo:
198 319.36 USD (296 723 pips)
Perdita lorda:
-124 481.53 USD (172 607 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 761.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 555.77 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
64.70%
Massimo carico di deposito:
86.82%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
586 (49.24%)
Short Trade:
604 (50.76%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
62.05 USD
Profitto medio:
231.14 USD
Perdita media:
-374.94 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-36 179.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36 179.88 USD (14)
Crescita mensile:
1.92%
Previsione annuale:
23.30%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36 179.88 USD (20.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.09% (36 179.88 USD)
Per equità:
21.95% (34 819.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 145
USDCAD 140
NZDCAD 109
AUDCAD 107
AUDNZD 87
NZDUSD 81
AUDUSD 63
XAUUSD 49
USDCHF 43
EURCAD 36
EURCHF 36
AUDJPY 35
GBPJPY 34
EURGBP 33
EURUSD 28
GBPAUD 18
CADCHF 16
NZDJPY 15
GBPUSD 13
USDJPY 13
AUDCHF 13
EURAUD 11
EURJPY 11
NDX 11
EURNZD 10
CADJPY 8
GBPNZD 8
GBPCAD 7
CHFJPY 6
NZDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 25K
USDCAD 6.4K
NZDCAD 13K
AUDCAD 13K
AUDNZD 9.2K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD -26K
XAUUSD 3.5K
USDCHF -1.6K
EURCAD 3.5K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 983
GBPJPY 4K
EURGBP -6K
EURUSD 2.2K
GBPAUD 815
CADCHF 558
NZDJPY 408
GBPUSD 1.4K
USDJPY 1.6K
AUDCHF 3.9K
EURAUD 510
EURJPY 2.8K
NDX 5.8K
EURNZD 115
CADJPY 307
GBPNZD 704
GBPCAD 736
CHFJPY 218
NZDCHF 222
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 13K
USDCAD -462
NZDCAD 13K
AUDCAD 4.7K
AUDNZD 8K
NZDUSD 287
AUDUSD -7.8K
XAUUSD 14K
USDCHF -4.8K
EURCAD 8.2K
EURCHF 7.2K
AUDJPY 6.4K
GBPJPY 27K
EURGBP 3.1K
EURUSD 754
GBPAUD 3.8K
CADCHF 2.9K
NZDJPY 4.8K
GBPUSD 2.7K
USDJPY 3.1K
AUDCHF 1.5K
EURAUD -1.5K
EURJPY 4.5K
NDX 2.8K
EURNZD -1.7K
CADJPY 2.7K
GBPNZD 2.8K
GBPCAD 3.4K
CHFJPY 1.7K
NZDCHF -258
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 384.52 USD
Worst Trade: -8 210 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 761.22 USD
Massima perdita consecutiva: -36 179.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
Non ci sono recensioni
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.82% of days out of 767 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.09 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.02.21 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 14:35
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.83% of days out of 580 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 18:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
