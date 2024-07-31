- Crescita
Trade:
1 190
Profit Trade:
858 (72.10%)
Loss Trade:
332 (27.90%)
Best Trade:
2 384.52 USD
Worst Trade:
-8 209.73 USD
Profitto lordo:
198 319.36 USD (296 723 pips)
Perdita lorda:
-124 481.53 USD (172 607 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 761.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 555.77 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
64.70%
Massimo carico di deposito:
86.82%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
586 (49.24%)
Short Trade:
604 (50.76%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
62.05 USD
Profitto medio:
231.14 USD
Perdita media:
-374.94 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-36 179.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36 179.88 USD (14)
Crescita mensile:
1.92%
Previsione annuale:
23.30%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36 179.88 USD (20.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.09% (36 179.88 USD)
Per equità:
21.95% (34 819.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|145
|USDCAD
|140
|NZDCAD
|109
|AUDCAD
|107
|AUDNZD
|87
|NZDUSD
|81
|AUDUSD
|63
|XAUUSD
|49
|USDCHF
|43
|EURCAD
|36
|EURCHF
|36
|AUDJPY
|35
|GBPJPY
|34
|EURGBP
|33
|EURUSD
|28
|GBPAUD
|18
|CADCHF
|16
|NZDJPY
|15
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|13
|EURAUD
|11
|EURJPY
|11
|NDX
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|7
|CHFJPY
|6
|NZDCHF
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|25K
|USDCAD
|6.4K
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|9.2K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDUSD
|-26K
|XAUUSD
|3.5K
|USDCHF
|-1.6K
|EURCAD
|3.5K
|EURCHF
|2.2K
|AUDJPY
|983
|GBPJPY
|4K
|EURGBP
|-6K
|EURUSD
|2.2K
|GBPAUD
|815
|CADCHF
|558
|NZDJPY
|408
|GBPUSD
|1.4K
|USDJPY
|1.6K
|AUDCHF
|3.9K
|EURAUD
|510
|EURJPY
|2.8K
|NDX
|5.8K
|EURNZD
|115
|CADJPY
|307
|GBPNZD
|704
|GBPCAD
|736
|CHFJPY
|218
|NZDCHF
|222
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|13K
|USDCAD
|-462
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|4.7K
|AUDNZD
|8K
|NZDUSD
|287
|AUDUSD
|-7.8K
|XAUUSD
|14K
|USDCHF
|-4.8K
|EURCAD
|8.2K
|EURCHF
|7.2K
|AUDJPY
|6.4K
|GBPJPY
|27K
|EURGBP
|3.1K
|EURUSD
|754
|GBPAUD
|3.8K
|CADCHF
|2.9K
|NZDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|2.7K
|USDJPY
|3.1K
|AUDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-1.5K
|EURJPY
|4.5K
|NDX
|2.8K
|EURNZD
|-1.7K
|CADJPY
|2.7K
|GBPNZD
|2.8K
|GBPCAD
|3.4K
|CHFJPY
|1.7K
|NZDCHF
|-258
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 384.52 USD
Worst Trade: -8 210 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 761.22 USD
Massima perdita consecutiva: -36 179.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
74%
0
0
USD
USD
174K
USD
USD
119
94%
1 190
72%
65%
1.59
62.05
USD
USD
22%
1:200