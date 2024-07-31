信号部分
Eshak Mansur Mohammed

Euro Liquidity Sweep Strategy

可靠性
131
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2023 90%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 236
盈利交易:
882 (71.35%)
亏损交易:
354 (28.64%)
最好交易:
4 842.81 USD
最差交易:
-8 209.73 USD
毛利:
245 235.24 USD (299 306 pips)
毛利亏损:
-154 803.95 USD (174 709 pips)
最大连续赢利:
22 (1 761.22 USD)
最大连续盈利:
13 555.77 USD (19)
夏普比率:
0.12
交易活动:
44.22%
最大入金加载:
86.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.50
长期交易:
601 (48.62%)
短期交易:
635 (51.38%)
利润因子:
1.58
预期回报:
73.16 USD
平均利润:
278.04 USD
平均损失:
-437.30 USD
最大连续失误:
14 (-36 179.88 USD)
最大连续亏损:
-36 179.88 USD (14)
每月增长:
3.33%
年度预测:
40.35%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36 179.88 USD (20.09%)
相对跌幅:
结余:
20.09% (36 179.88 USD)
净值:
21.95% (34 819.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCHF 145
USDCAD 140
NZDCAD 109
AUDCAD 107
AUDNZD 87
NZDUSD 81
AUDUSD 63
EURGBP 58
XAUUSD 49
EURUSD 48
USDCHF 43
EURCAD 36
EURCHF 36
AUDJPY 35
GBPJPY 34
GBPAUD 18
CADCHF 16
NZDJPY 15
GBPUSD 14
USDJPY 13
AUDCHF 13
EURAUD 11
EURJPY 11
NDX 11
EURNZD 10
CADJPY 8
GBPNZD 8
GBPCAD 7
CHFJPY 6
NZDCHF 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCHF 25K
USDCAD 6.4K
NZDCAD 13K
AUDCAD 13K
AUDNZD 9.2K
NZDUSD 5.4K
AUDUSD -26K
EURGBP 18K
XAUUSD 3.5K
EURUSD -3K
USDCHF -1.6K
EURCAD 3.5K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 983
GBPJPY 4K
GBPAUD 815
CADCHF 558
NZDJPY 408
GBPUSD -476
USDJPY 1.6K
AUDCHF 3.9K
EURAUD 510
EURJPY 2.8K
NDX 5.8K
EURNZD 115
CADJPY 307
GBPNZD 704
GBPCAD 736
CHFJPY 218
NZDCHF 222
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCHF 13K
USDCAD -462
NZDCAD 13K
AUDCAD 4.7K
AUDNZD 8K
NZDUSD 287
AUDUSD -7.8K
EURGBP 4.4K
XAUUSD 14K
EURUSD -11
USDCHF -4.8K
EURCAD 8.2K
EURCHF 7.2K
AUDJPY 6.4K
GBPJPY 27K
GBPAUD 3.8K
CADCHF 2.9K
NZDJPY 4.8K
GBPUSD 2.6K
USDJPY 3.1K
AUDCHF 1.5K
EURAUD -1.5K
EURJPY 4.5K
NDX 2.8K
EURNZD -1.7K
CADJPY 2.7K
GBPNZD 2.8K
GBPCAD 3.4K
CHFJPY 1.7K
NZDCHF -258
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 842.81 USD
最差交易: -8 210 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +1 761.22 USD
最大连续亏损: -36 179.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
没有评论
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 20:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.82% of days out of 767 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 11:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.09 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.02.21 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 14:35
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.83% of days out of 580 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.15 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 00:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.30 19:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.29 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Euro Liquidity Sweep Strategy
每月50 USD
90%
0
0
USD
190K
USD
131
94%
1 236
71%
44%
1.58
73.16
USD
22%
1:200
复制

