İşlemler:
1 190
Kârla kapanan işlemler:
858 (72.10%)
Zararla kapanan işlemler:
332 (27.90%)
En iyi işlem:
2 384.52 USD
En kötü işlem:
-8 209.73 USD
Brüt kâr:
198 319.36 USD (296 723 pips)
Brüt zarar:
-124 481.53 USD (172 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 761.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 555.77 USD (19)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
64.70%
Maks. mevduat yükü:
86.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
586 (49.24%)
Satış işlemleri:
604 (50.76%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
62.05 USD
Ortalama kâr:
231.14 USD
Ortalama zarar:
-374.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-36 179.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36 179.88 USD (14)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
23.30%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36 179.88 USD (20.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.09% (36 179.88 USD)
Varlığa göre:
21.95% (34 819.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|145
|USDCAD
|140
|NZDCAD
|109
|AUDCAD
|107
|AUDNZD
|87
|NZDUSD
|81
|AUDUSD
|63
|XAUUSD
|49
|USDCHF
|43
|EURCAD
|36
|EURCHF
|36
|AUDJPY
|35
|GBPJPY
|34
|EURGBP
|33
|EURUSD
|28
|GBPAUD
|18
|CADCHF
|16
|NZDJPY
|15
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|13
|AUDCHF
|13
|EURAUD
|11
|EURJPY
|11
|NDX
|11
|EURNZD
|10
|CADJPY
|8
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|7
|CHFJPY
|6
|NZDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|25K
|USDCAD
|6.4K
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|9.2K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDUSD
|-26K
|XAUUSD
|3.5K
|USDCHF
|-1.6K
|EURCAD
|3.5K
|EURCHF
|2.2K
|AUDJPY
|983
|GBPJPY
|4K
|EURGBP
|-6K
|EURUSD
|2.2K
|GBPAUD
|815
|CADCHF
|558
|NZDJPY
|408
|GBPUSD
|1.4K
|USDJPY
|1.6K
|AUDCHF
|3.9K
|EURAUD
|510
|EURJPY
|2.8K
|NDX
|5.8K
|EURNZD
|115
|CADJPY
|307
|GBPNZD
|704
|GBPCAD
|736
|CHFJPY
|218
|NZDCHF
|222
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|13K
|USDCAD
|-462
|NZDCAD
|13K
|AUDCAD
|4.7K
|AUDNZD
|8K
|NZDUSD
|287
|AUDUSD
|-7.8K
|XAUUSD
|14K
|USDCHF
|-4.8K
|EURCAD
|8.2K
|EURCHF
|7.2K
|AUDJPY
|6.4K
|GBPJPY
|27K
|EURGBP
|3.1K
|EURUSD
|754
|GBPAUD
|3.8K
|CADCHF
|2.9K
|NZDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|2.7K
|USDJPY
|3.1K
|AUDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-1.5K
|EURJPY
|4.5K
|NDX
|2.8K
|EURNZD
|-1.7K
|CADJPY
|2.7K
|GBPNZD
|2.8K
|GBPCAD
|3.4K
|CHFJPY
|1.7K
|NZDCHF
|-258
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 384.52 USD
En kötü işlem: -8 210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 761.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -36 179.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My trading style is low-risk and disciplined, focused on technical analysis and trendline-based strategies. I prioritize capital preservation while seeking steady and consistent returns. Each trade is carefully planned using key technical setups, price action, and market structure, with a strong emphasis on risk management. My approach avoids excessive leverage and aims for long-term portfolio growth with controlled drawdowns.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
USD
174K
USD
USD
119
94%
1 190
72%
65%
1.59
62.05
USD
USD
22%
1:200