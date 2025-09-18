Divisas / ZONE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ZONE
2.61 USD 0.15 (5.43%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZONE de hoy ha cambiado un -5.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.56, mientras que el máximo ha alcanzado 2.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZONE on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para ZONE
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados. Nuevas características: Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
Capitalrecover2
Mr Nisit Noijeam
HFT ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Nombre ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (Historia) Lote_fijo ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Tamaño de lote fijo) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆLots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Multiplicador de lotes) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingala หรือ Cobertura โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ Vela_alta_baja ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช
FREE
HIGH and LOW OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Este producto se convierte forma Trading View de Kivanc Ozbilgic para ser utilizado en MT5 y por debajo de las descripciones de desarrollador en Trading View: El último desarrollo de Anıl Özekşi en su precioso OTT - Optimized Trend Tracker: En esta versión, hay dos líneas de OTT que se derivan de los valores de precios más altos (HOTT) y los valores de precios más queridos (LOTT) que se originaron a los valores de cierre en OTT por defecto. Otra diferencia significativa es que no hay Línea de
Expert Trader Pro MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Expert Trader MT5 EA es un Asesor Experto de Trading TOTALMENTE Automatizado cuya lógica de control se basa en la estrategia de Recuperación de Zona . Expert Trader MT5 EA se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de las operaciones. Con una optimización predefinida, el EA ha demostrado tener una tasa de retorno del 75% . Básicamente, utiliza el sistema SUREFIRE para contrarrestar significativamente las operaciones con pérdidas. El EA ha añadido Break Even y
Manual Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
INTRODUCCIÓN : Este Indicador está hecho para detectar la presencia de un pico si se completan algunas condiciones. Funciona preferentemente con Crash y Boom índice. Este sistema contiene múltiples niveles y cuatro zonas tales como SPIKE ZONE, CONFIRMATION ZONE, UP REJECTION ZONE, DOWN REJECTION ZONE. Dos zonas son las más importantes para confirmar la presencia de un pico de probabilidad, como la ZONA DEL PICO (niveles rojos) y la ZONA DE CONFIRMACIÓN (nivel rojo). CARACTERÍSTICA DEL INDICADO
Rch Fx Inside Bar With Alerts And Time Zone Filter
Ryan Craig Hughes
对内包线策略认真吗？ 这个专业指标提供三个改变游戏规则的优势： 通过时区信号过滤进行高效回测 ，消除噪音并专注于 内包线模式 ， 实时交易的即时警报 ，当您的注意力需要在别处时，以及 完整的时区定制 ，无论您的经纪商位置如何，都能在世界任何地方工作。 附加功能： 通过高级模式验证实现零误报 30多家主要经纪商的自动GMT检测，带手动选项 可自定义的视觉信号 警报 专业级可靠性，为认真的交易者而设 入门指南 快速设置（推荐初学者） 将指标应用到任何图表 最初使用默认设置 内包线将显示为黄色虚线矩形 如需要可启用警报 基本使用 黄色矩形标记已确认的内包线模式 矩形从母线延伸到内包线 应用时历史模式自动加载 新模式在形成时实时出现 参数设置 视觉设置 矩形颜色 默认：黄色 (clrYellow) 用途：内包线矩形的颜色 选项：任何MT5颜色（红色、蓝色、绿色等） 矩形样式 默认：虚线 (STYLE_DOT) 用途：矩形边框的线条样式 选项：实线、虚线、点线、点划线、双点划线 矩形宽度 默认：1 范围：1-10 用途：矩形线条的粗细 最大信号数 默认：50 范围：1-1000 用途：图表上显示
Pro intraday EA MQL5
Vahap Yaman
Hola traders Cualquiera puede operar en forex durante el día o la inversión a largo plazo Todo lo que necesita es el" Pro intradía EA MQL5" Pro intraday EA, detecta los puntos de "Compra/Venta Segura" procesando el "valor más bajo y el valor más alto del día" de este instrumento en los intervalos de tiempo que usted especifique, dándole el "rango del Canal objetivo" instantáneamente en el gráfico en vivo Ofrece ZONA DE COMPRA; Comprar 1, Comprar 2, Comprar 3 puntos de Compra Segura Ofrece ZONA D
CrashAlert
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Crash 1000 Alert es un indicador que alerta al operador cuando el precio está en la ZONA DE CRASH. La configuración por defecto funciona mejor sólo en Crash 1000 Index, pero también es totalmente personalizable. Cómo utilizarlo: Cuando el precio entra en la zona de crash, el indicador enviará mensajes de un posible crash. Los operadores pueden utilizar esta información para entrar en operaciones de venta y sacar provecho de la caída. Las notificaciones y alertas se envían a su dispositivo móvi
Rango diario
2.56 2.88
Rango anual
0.81 7.82
- Cierres anteriores
- 2.76
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.56
- High
- 2.88
- Volumen
- 2.573 K
- Cambio diario
- -5.43%
- Cambio mensual
- -3.33%
- Cambio a 6 meses
- 163.64%
- Cambio anual
- 113.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B