Валюты / ZONE
ZONE
2.76 USD 0.08 (2.99%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZONE за сегодня изменился на 2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.65, а максимальная — 3.00.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Дневной диапазон
2.65 3.00
Годовой диапазон
0.81 7.82
- Предыдущее закрытие
- 2.68
- Open
- 2.96
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Low
- 2.65
- High
- 3.00
- Объем
- 4.451 K
- Дневное изменение
- 2.99%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- 178.79%
- Годовое изменение
- 126.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.