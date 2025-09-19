Währungen / ZONE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ZONE
2.31 USD 0.31 (11.83%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZONE hat sich für heute um -11.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.25 bis zu einem Hoch von 2.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZONE on the Community Forum
Handelsanwendungen für ZONE
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen. Neue Eigenschaften: Warnungen, w
Capitalrecover2
Mr Nisit Noijeam
HFT ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (Verlauf) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Feste Losgröße) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆLots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ Hoch_Tief_Ende_Kerze ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระด
FREE
HIGH and LOW OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Dieses Produkt ist von Trading View von Kivanc Ozbilgic konvertiert, um auf MT5 verwendet werden und unten sind Beschreibungen der Entwickler auf Trading View: Anıl Özekşi's neueste Entwicklung auf seinem wertvollen OTT - Optimized Trend Tracker: In dieser Version gibt es zwei OTT-Linien, die von den HIGHEST-Preiswerten (HOTT) und LOVEST-Preiswerten (LOTT) abgeleitet sind, die ursprünglich von den CLOSE-Werten des Standard-OTT stammten. Ein weiterer signifikanter Unterschied ist, dass es in d
Expert Trader Pro MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Expert Trader MT5 EA ist ein VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERTER Expert Advisor, dessen Steuerungslogik auf der Zone Recovery Strategie basiert. Expert Trader MT5 EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz bei der Abwicklung von Trades ab. Mit vordefinierten Optimierungen hat der EA eine Rendite von 75 % erwiesen. Im Grunde verwendet er das SUREFIRE-System, um verlustreiche Trades deutlich zu reduzieren. Der EA hat einen Break-Even- und Trail-Stop-Mechanismus hinzugefüg
Manual Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
EINLEITUNG : Dieser Indikator wurde entwickelt, um das Vorhandensein eines Spikes zu erkennen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Er arbeitet vorzugsweise mit Crash- und Boom-Index. Dieses System enthält mehrere Ebenen und vier Zonen wie SPIKE ZONE, CONFIRMATION ZONE, UP REJECTION ZONE, DOWN REJECTION ZONE. Zwei Zonen spielen die wichtigste Rolle, um das Vorhandensein einer Spike-Wahrscheinlichkeit zu bestätigen: SPIKE ZONE (rote Levels) und CONFIRMATION ZONE (roter Level). INDIKATORMERK
Rch Fx Inside Bar With Alerts And Time Zone Filter
Ryan Craig Hughes
Sind Sie ernsthaft an Inside-Bar-Strategien interessiert? Dieser professionelle Indikator bietet drei bahnbrechende Vorteile: effizientes Backtesting durch ZEITZONEN-Signalfilterung , die Rauschen eliminiert und sich auf INNENBALKEN-MUSTER konzentriert, sofortige Warnmeldungen für den Live-Handel , wenn Ihre Aufmerksamkeit anderweitig benötigt wird, und vollständige Anpassung der Zeitzonen , die unabhängig vom Standort Ihres Brokers überall auf der Welt funktioniert. Zusätzliche Funktionen: Kein
Pro intraday EA MQL5
Vahap Yaman
Hi Jeder kann tagsüber oder langfristig mit Forex handeln Alles was Sie brauchen ist die "Pro intraday EA MQL5" Pro Intraday EA erkennt "Sichere Kauf / Verkauf" -Punkte, indem es den "niedrigsten und höchsten Wert am Tag" dieses Instruments in den von Ihnen angegebenen Zeitintervallen verarbeitet und Ihnen den "Zielkanalbereich" sofort auf dem Live-Chart gibt 1-Es bietet Kaufen Zone; Kaufen 1, Kaufen 2, Kaufen 3 Sichere Kauf punkte 2-Es bietet Verkaufszone; Verkaufen 1, verkaufen 2, Se
CrashAlert
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Crash 1000 Alert ist ein Indikator, der den Händler warnt, wenn sich der Preis in der CRASH ZONE befindet. Die Standardeinstellungen funktionieren am besten nur im Crash 1000 Index, sind aber auch vollständig anpassbar. Wie zu verwenden: Wenn der Kurs in die Crash-Zone eintritt, sendet der Indikator Nachrichten über einen möglichen Crash aus. Händler können diese Informationen nutzen, um zu verkaufen und von dem Kursanstieg zu profitieren. Benachrichtigungen und Warnungen werden an Ihr mobiles
Tagesspanne
2.25 2.55
Jahresspanne
0.81 7.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.62
- Eröffnung
- 2.55
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Tief
- 2.25
- Hoch
- 2.55
- Volumen
- 1.876 K
- Tagesänderung
- -11.83%
- Monatsänderung
- -14.44%
- 6-Monatsänderung
- 133.33%
- Jahresänderung
- 89.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K