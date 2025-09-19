通貨 / ZONE
ZONE
2.62 USD 0.01 (0.38%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZONEの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり2.55の安値と2.84の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
次世代の自動化された需要と供給のゾーン。どのチャートでも機能する新しい革新的なアルゴリズム。すべてのゾーンは、市場の価格行動に従って動的に作成されています。 2種類のアラート --> 1) 価格がゾーンに達したとき 2) 新しいゾーンが形成されたとき もう 1 つの役に立たない指標はありません。実績のある完全な取引戦略を手に入れることができます。 新機能: 価格が需給ゾーンに達したときにアラートを出す 新しい需給ゾーンが作成されたときにアラートを発します プッシュ通知アラート ピップ単位のゾーン幅ラベル MTF のもう 1 つのタイムフレーム。したがって、現在より 2 時間足高いのではなく、現在より 3 時間足し上に見えるようになります。 アラート/ゾーン/MTF 機能を有効/無効にするボタン あなたが得る利点: 取引から感情を取り除きます。 取引エントリをオブジェクト化します。 確率の高いセットアップで利益を上げましょう。 描画ゾーンから時間を節約します。
Capitalrecover2
Mr Nisit Noijeam
HFT ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
HIGH and LOW OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
This product is converted form Trading View of Kivanc Ozbilgic to be used on MT5 and below are descriptions of developer on Trading View: Anıl Özekşi's latest development on his precious OTT - Optimized Trend Tracker: In this version, there are two lines of OTT which are derived from HIGHEST price values (HOTT) and LOVEST price values (LOTT) which were originally sourced to CLOSE values on default OTT. Another significant difference is there is no Support Line (Moving Average) in this version
Expert Trader Pro MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Expert Trader MT5 EA is a FULLY Automated Trading Expert Advisor whose control logic is based on the Zone Recovery strategy. Expert Trader MT5 EA stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling trades. With predefined optimization, the EA has proved to have a 75% rate of return. Basically, it uses SUREFIRE system to significantly counter trades that are in loss. The EA has added Break Even and Trail Stop mechanism that is activated when the set points de
Manual Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
INTRODUCTION : This Indicator is made to detect a spike presence whether some conditions are completed. It works preferably with Crash and Boom index. This system contains multiple levels and Four zones such as SPIKE ZONE, CONFIRMATION ZONE, UP REJECTION ZONE, DOWN REJECTION ZONE. Two zones play most important to confirm a spike probability prescence such SPIKE ZONE (Red Levels) and CONFIRMATION ZONE (Red Level). INDICATOR FEATURE : - Dash dot Line in Red : -DI Signal (Up curve) - Solid Line i
Rch Fx Inside Bar With Alerts And Time Zone Filter
Ryan Craig Hughes
インサイドバー戦略に本気で取り組んでいますか？ このプロフェッショナルインジケーターは、ノイズを除去し インサイドバーパターン に焦点を当てる タイムゾーンシグナルフィルタリングによる効率的なバックテスト 、注意が他に向けられているときの ライブトレーディングのための即座のアラート 、そしてブローカーの場所に関係なく世界のどこでも機能する 完全なタイムゾーンカスタマイゼーション の3つのゲームチェンジング機能を提供します。 追加機能： 高度なパターン検証によるゼロ誤検知 30以上の主要ブローカーの自動GMT検出とマニュアルオプション カスタマイズ可能なビジュアルシグナル アラート 真剣なトレーダーのためのプロフェッショナルグレードの信頼性 始め方 クイック設定（初心者推奨） 任意のチャートにインジケーターを適用 最初はデフォルト設定を使用 インサイドバーは黄色の点線矩形として表示されます 必要に応じてアラートを有効化 基本的な使用方法 黄色の矩形は確認されたインサイドバーパターンをマーク 矩形はマザーバーからインサイドバーまでのスパン 適用時に履歴パターンが自動読み込み 新しいパターン
Pro intraday EA MQL5
Vahap Yaman
こんにちは 誰もが日中や長期投資の間に外国為替で取引することができます 必要なのは"Pro intraday EA MQL5"だけです Pro intraday EAは、あなたが指定した時間間隔でこの楽器の"その日の最低値と最高値"を処理することにより、"安全な買い/売り"ポイントを検出し、ライブチャート上で即座に"ターゲットチャネルレンジ"を与えます 1-それは購入ゾーンを提供しています;1を購入,2を購入,3安全な購入ポイントを購入 2-それは販売法の地帯を提供します;1を販売して下さい、2を販売して下さい、3安全なセールスポイントを販売して下さい 3-それは待機ゾーンを提供しています;最初の赤い線と最初の緑の線の間,このゾーンで Pro intraday EA MQL5の機能と機能 ; 1-あなたの傾向分析に応じて中長期的なポジションを取る 2-日中取引のみ、スキャルピングの一種 3-EAは、同時に日中と長期の両方を取引することができます 4-自動ヘッジシステム（既存の収益性の高いポジションを保護する） 5-自動ヘッジによる証拠金管理 6-移動位置。. S
CrashAlert
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Crash 1000 Alert is an indicator that alerts trader when price is in the CRASH ZONE. The defaults settings work best only on Crash 1000 Index but are also fully customizable. How to use: When price enters the crash zone, the indicator will send out messages of a potential crash. Traders can use this info to enter sell trades and capitalize on the spike down. Notifications and alerts are sent to your mobile device and platforms respectively. NB: please make sure notifications are enabled
1日のレンジ
2.55 2.84
1年のレンジ
0.81 7.82
- 以前の終値
- 2.61
- 始値
- 2.72
- 買値
- 2.62
- 買値
- 2.92
- 安値
- 2.55
- 高値
- 2.84
- 出来高
- 2.224 K
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- -2.96%
- 6ヶ月の変化
- 164.65%
- 1年の変化
- 114.75%
