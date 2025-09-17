下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。 新的功能： 价格触及供需区时发出警报 创建新的供应/需求区时发出警报 推送通知警报 以点为单位的区域宽度标签 关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧 启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势： 消除交易中的情绪。 客观化您的交易条目。 通过高概率设置提高您的利润。 节省绘图区域的时间。 像专业人士一样交易金融市场。 任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？ 蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。 虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。 实线样式线是当前上方第二个时间范围内的