货币 / ZONE
ZONE
2.61 USD 0.15 (5.43%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZONE汇率已更改-5.43%。当日，交易品种以低点2.56和高点2.88进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZONE交易应用程序
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。 新的功能： 价格触及供需区时发出警报 创建新的供应/需求区时发出警报 推送通知警报 以点为单位的区域宽度标签 关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧 启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势： 消除交易中的情绪。 客观化您的交易条目。 通过高概率设置提高您的利润。 节省绘图区域的时间。 像专业人士一样交易金融市场。 任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？ 蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。 虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。 实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Capitalrecover2
Mr Nisit Noijeam
HFT ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
HIGH and LOW OTT
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
This product is converted form Trading View of Kivanc Ozbilgic to be used on MT5 and below are descriptions of developer on Trading View: Anıl Özekşi's latest development on his precious OTT - Optimized Trend Tracker: In this version, there are two lines of OTT which are derived from HIGHEST price values (HOTT) and LOVEST price values (LOTT) which were originally sourced to CLOSE values on default OTT. Another significant difference is there is no Support Line (Moving Average) in this version
Expert Trader Pro MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Expert Trader MT5 EA is a FULLY Automated Trading Expert Advisor whose control logic is based on the Zone Recovery strategy. Expert Trader MT5 EA stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling trades. With predefined optimization, the EA has proved to have a 75% rate of return. Basically, it uses SUREFIRE system to significantly counter trades that are in loss. The EA has added Break Even and Trail Stop mechanism that is activated when the set points de
Manual Spike Catcher
Harifidy Razafindranaivo
INTRODUCTION : This Indicator is made to detect a spike presence whether some conditions are completed. It works preferably with Crash and Boom index. This system contains multiple levels and Four zones such as SPIKE ZONE, CONFIRMATION ZONE, UP REJECTION ZONE, DOWN REJECTION ZONE. Two zones play most important to confirm a spike probability prescence such SPIKE ZONE (Red Levels) and CONFIRMATION ZONE (Red Level). INDICATOR FEATURE : - Dash dot Line in Red : -DI Signal (Up curve) - Solid Line i
Rch Fx Inside Bar With Alerts And Time Zone Filter
Ryan Craig Hughes
对内包线策略认真吗？ 这个专业指标提供三个改变游戏规则的优势： 通过时区信号过滤进行高效回测 ，消除噪音并专注于 内包线模式 ， 实时交易的即时警报 ，当您的注意力需要在别处时，以及 完整的时区定制 ，无论您的经纪商位置如何，都能在世界任何地方工作。 附加功能： 通过高级模式验证实现零误报 30多家主要经纪商的自动GMT检测，带手动选项 可自定义的视觉信号 警报 专业级可靠性，为认真的交易者而设 入门指南 快速设置（推荐初学者） 将指标应用到任何图表 最初使用默认设置 内包线将显示为黄色虚线矩形 如需要可启用警报 基本使用 黄色矩形标记已确认的内包线模式 矩形从母线延伸到内包线 应用时历史模式自动加载 新模式在形成时实时出现 参数设置 视觉设置 矩形颜色 默认：黄色 (clrYellow) 用途：内包线矩形的颜色 选项：任何MT5颜色（红色、蓝色、绿色等） 矩形样式 默认：虚线 (STYLE_DOT) 用途：矩形边框的线条样式 选项：实线、虚线、点线、点划线、双点划线 矩形宽度 默认：1 范围：1-10 用途：矩形线条的粗细 最大信号数 默认：50 范围：1-1000 用途：图表上显示
Pro intraday EA MQL5
Vahap Yaman
嗨。 任何人都可以在白天或长期投资外汇交易 所有你需要的是"Pro盘中EA MQL5" Pro intraday EA，通过在您指定的时间间隔处理该工具的"当天最低值和最高值"来检测"安全买入/卖出"点，为您提供实时图表上的"目标通道范围" 1-它提供购买区;购买1，购买2，购买3安全购买点 2-它提供Sell Zone;Sell1，Sell2，Sell3安全卖点 3-它提供等待区;在第一条红线和第一条绿线之间，在此区域中 Pro盘中EA MQL5特性和功能 ; 1-根据您的趋势分析采取中长期头寸 2-仅限日内交易，一种剥头皮 3-EA可以在同一时间进行中长期交易 4-自动对冲系统（保护现有盈利头寸） 5-自动对冲保证金管理 6-移动位置。. 能够根据位置在SL所在的点以下/以上返工 7-能够调整EA的交易手数 8-能够设置EA的分析天数 9-推荐EA交易手数=500美元的账户余额0.01手。. 5000美元最大0.10手 10-它只从日志中获取数据;它不会根据您打开的图表的时区检测交易点。 专家顾问每日及长期投资策略: https://www.mql5
CrashAlert
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Crash 1000 Alert is an indicator that alerts trader when price is in the CRASH ZONE. The defaults settings work best only on Crash 1000 Index but are also fully customizable. How to use: When price enters the crash zone, the indicator will send out messages of a potential crash. Traders can use this info to enter sell trades and capitalize on the spike down. Notifications and alerts are sent to your mobile device and platforms respectively. NB: please make sure notifications are enabled
日范围
2.56 2.88
年范围
0.81 7.82
- 前一天收盘价
- 2.76
- 开盘价
- 2.76
- 卖价
- 2.61
- 买价
- 2.91
- 最低价
- 2.56
- 最高价
- 2.88
- 交易量
- 2.573 K
- 日变化
- -5.43%
- 月变化
- -3.33%
- 6个月变化
- 163.64%
- 年变化
- 113.93%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值