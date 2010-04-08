Divisas / TRUE
TRUE: TrueCar Inc
2.23 USD 0.05 (2.19%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRUE de hoy ha cambiado un -2.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.19, mientras que el máximo ha alcanzado 2.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TrueCar Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TRUE News
- Needham reiterates Buy rating on TrueCar stock amid path to profitability
- TrueCar TRUE Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TrueCar (TRUE) Q2 Revenue Jumps 12%
- TrueCar (TRUE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Truecar Inc earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- True Corp Q2 2025 slides: Stable performance amid headwinds, guidance revised
- Earnings call transcript: True Corp revises guidance in Q2 2025
- BofA Securities reiterates Buy rating on Carvana stock amid Amazon competition
- Apple announces leadership transition as Jeff Williams to step down as COO
- TrueCar Launches "TrueCar for GasBuddy" Car Buying Program
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Treatment.com AI Grants Stock Options and RSUs
- JP Morgan downgrades auto marketplaces amid tariff headwinds
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), CarGurus (NASDAQ:CARG)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), Amalgamated Financial (NASDAQ:AMAL)
- TrueCar's Outlook Is Cloudy, Analyst Downgrades Stock Seeking More Visibility - TrueCar (NASDAQ:TRUE)
- TrueCar, Inc. (TRUE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- TrueCar, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TRUE)
FREE
Rango diario
2.19 2.31
Rango anual
1.05 4.62
- Cierres anteriores
- 2.28
- Open
- 2.30
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.19
- High
- 2.31
- Volumen
- 1.304 K
- Cambio diario
- -2.19%
- Cambio mensual
- 3.72%
- Cambio a 6 meses
- 40.25%
- Cambio anual
- -35.17%
