TRUE: TrueCar Inc
2.28 USD 0.10 (4.20%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRUE за сегодня изменился на -4.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.25, а максимальная — 2.41.
Следите за динамикой TrueCar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRUE
- Needham reiterates Buy rating on TrueCar stock amid path to profitability
- TrueCar TRUE Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TrueCar (TRUE) Q2 Revenue Jumps 12%
- TrueCar (TRUE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Truecar Inc earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- True Corp Q2 2025 slides: Stable performance amid headwinds, guidance revised
- Earnings call transcript: True Corp revises guidance in Q2 2025
- BofA Securities reiterates Buy rating on Carvana stock amid Amazon competition
- Apple announces leadership transition as Jeff Williams to step down as COO
- TrueCar Launches "TrueCar for GasBuddy" Car Buying Program
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Treatment.com AI Grants Stock Options and RSUs
- JP Morgan downgrades auto marketplaces amid tariff headwinds
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), CarGurus (NASDAQ:CARG)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), Amalgamated Financial (NASDAQ:AMAL)
- TrueCar's Outlook Is Cloudy, Analyst Downgrades Stock Seeking More Visibility - TrueCar (NASDAQ:TRUE)
- TrueCar, Inc. (TRUE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- TrueCar, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TRUE)
Дневной диапазон
2.25 2.41
Годовой диапазон
1.05 4.62
- Предыдущее закрытие
- 2.38
- Open
- 2.39
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Low
- 2.25
- High
- 2.41
- Объем
- 1.244 K
- Дневное изменение
- -4.20%
- Месячное изменение
- 6.05%
- 6-месячное изменение
- 43.40%
- Годовое изменение
- -33.72%
