TRUE: TrueCar Inc
2.40 USD 0.01 (0.42%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRUE hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.33 bis zu einem Hoch von 2.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die TrueCar Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TRUE News
- Needham reiterates Buy rating on TrueCar stock amid path to profitability
- TrueCar TRUE Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TrueCar (TRUE) Q2 Revenue Jumps 12%
- TrueCar (TRUE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Truecar Inc earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- True Corp Q2 2025 slides: Stable performance amid headwinds, guidance revised
- Earnings call transcript: True Corp revises guidance in Q2 2025
- BofA Securities reiterates Buy rating on Carvana stock amid Amazon competition
- Apple announces leadership transition as Jeff Williams to step down as COO
- TrueCar Launches "TrueCar for GasBuddy" Car Buying Program
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Treatment.com AI Grants Stock Options and RSUs
- JP Morgan downgrades auto marketplaces amid tariff headwinds
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), CarGurus (NASDAQ:CARG)
- This Booz Allen Hamilton Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), Amalgamated Financial (NASDAQ:AMAL)
- TrueCar's Outlook Is Cloudy, Analyst Downgrades Stock Seeking More Visibility - TrueCar (NASDAQ:TRUE)
- TrueCar, Inc. (TRUE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- TrueCar, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TRUE)
FREE
Tagesspanne
2.33 2.42
Jahresspanne
1.05 4.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.39
- Eröffnung
- 2.40
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Tief
- 2.33
- Hoch
- 2.42
- Volumen
- 190
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 11.63%
- 6-Monatsänderung
- 50.94%
- Jahresänderung
- -30.23%
