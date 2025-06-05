Divisas / RENT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RENT: Rent the Runway Inc - Class A
5.11 USD 0.02 (0.39%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RENT de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.89, mientras que el máximo ha alcanzado 5.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rent the Runway Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RENT News
- Microsoft y Curated for You lanzan descubrimiento de moda con IA en Copilot
- Rent the Runway, Inc. (RENT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Rent the Runway Debt Falls Subscriber Up
- Transcripción del informe de resultados: Rent the Runway Q2 2025 ve un aumento de la acción del 29,56%
- Transcripción de llamada de ganancias: Rent the Runway Q2 2025 ve alza de 29.56%
- Earnings call transcript: Rent the Runway Q2 2025 sees stock surge 29.56%
- Presentación del segundo trimestre de 2025 de Rent the Runway: el crecimiento de suscriptores se acelera en medio de esfuerzos de recuperación
- Rent the Runway: aceleración de suscriptores en medio de esfuerzos de recuperación
- Rent the Runway Q2 2025 slides: subscriber growth accelerates amid turnaround efforts
- What to Know About the Fed’s Lisa Cook and Mortgage Fraud Allegations
- Rent the Runway stock soars after announcing growth recapitalization
- Rent the Runway announces growth recapitalization plan
- How Urban Outfitters’ Nuuly Stole the Show From Rent the Runway
- Rent the runway (RENT) CEO Hyman sells $20,500 in shares
- Rent the Runway elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- NYC’s sky-high rent, cost of living fueled Zohran Mamdani’s win. Here’s exactly how expensive it is.
- A Way for People With Low Credit Scores to Raise Them
- Why Is Rent The Runway Stock Trading Higher On Friday? - Rent the Runway (NASDAQ:RENT)
- Rent the Runway, Inc. (RENT) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Rent the Runway Q1 2025 sees revenue dip, subscriber growth
- Rent the Runway, Inc. Announces First Quarter 2025 Results
RENT on the Community Forum
- VPS Instances. (1)
- VPS (1)
Aplicaciones comerciales para RENT
RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
[Señal] [Signal High Risk Flip Challenge] [Establecer archivos] [Prueba retrospectiva de $Million dólares] [Configuración normal] [Configuración de DD del 10%] [Configuración de DD del 20%] [Configuración de DD del 30%] [Cartera de criptomonedas] [Configuración de símbolos individuales] [Explicación de las entradas de EA] Este EA es exclusivo y solo se vende en MQL5.com $ 249 para los primeros 10 compradores, luego el precio aumentará, esto es para que este producto suba en
RevCan Trend Entry MT5
A K M Syedur Rahman
5 (1)
[ 75% OFF - SALE ENDS SOON] - RevCan Trend Entry Point es un indicador de alertas comerciales basado en tendencias para operadores serios. Hace todo el análisis de precios y gráficos por sí mismo, y cada vez que encuentra cualquier oportunidad potencial de comercio de alta calidad(Compra o venta) utilizando sus algoritmos de predicción de precios revolucionarios, envía alerta comercial instantánea directamente en el gráfico, terminal MT4 y en el dispositivo móvil. Las señales de comercio serán
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en F OREX, CRYPTOCURRENCY como Bitcoin, Ethereum, Lightcoin, Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como Oro, Plata, Petróleo, Gas ... y CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
Forecast System
Peter Maggen
Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
Trend Entry Point Indicator by RevCan
A K M Syedur Rahman
3.67 (3)
[75% OFF! - SALE ENDS SOON] - RevCan Trend Entry Point is a trend based trade alert indicator for serious traders. It does all the price and chart analysis all by itself, and whenever it finds any potential high quality trading opportunity(Buy or Sell) using its revolutionized price prediction algorithms, it sends instant trade alert directly on the chart, MT4 terminal and on the mobile device. The trade signals will be visible on the chart as Up and Down arrows, while the instant audible aler
Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
5 (3)
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR By definition, a price ( chart) pattern is a recognizable configuration of price movement that is identified using a series of trendlines and/or curves. When a price pattern signals a change in trend direction, it is known as a reversal pattern; a continuation pattern occurs when the trend continues in its existing direction following a brief pause. Advanced Chart Pattern Tracker is designed to find the MOST ACCURATE patterns. A special script is a
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
El indicador calcula y resume datos de 25 indicadores estándar. Como resultado del cálculo, obtenemos el nivel de señal actual. En los parámetros de entrada indique el nivel mínimo de señal. Este nivel se muestra como un histograma (indicador principal) y flechas indicadoras (segundo indicador). Los valores positivos de la señal indican una posible compra, los valores negativos indican una venta. El indicador implementa un sistema de prueba que se puede probar descargando la versión demo. Y e
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
SimSim Histogram open up or down El indicador calcula y resume datos de 25 indicadores estándar. Qué indicadores estándar usar, el comerciante determina por sí mismo. Como resultado del cálculo, obtenemos el nivel de señal actual y coloreamos el histograma por color: compra, venta o valor neutral. El indicador implementa un sistema de prueba que se puede probar descargando la versión demo. Un indicador puede ser una buena adición a su estrategia comercial. PRIMERA prueba en PRUEBA - LUEGO AL
Rango diario
4.89 5.78
Rango anual
3.69 13.66
- Cierres anteriores
- 5.09
- Open
- 4.89
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Low
- 4.89
- High
- 5.78
- Volumen
- 648
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- -6.07%
- Cambio a 6 meses
- 14.32%
- Cambio anual
- -46.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B