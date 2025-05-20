Währungen / RENT
RENT: Rent the Runway Inc - Class A
5.03 USD 0.01 (0.20%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RENT hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.94 bis zu einem Hoch von 5.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rent the Runway Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.94 5.17
Jahresspanne
3.69 13.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.04
- Eröffnung
- 5.03
- Bid
- 5.03
- Ask
- 5.33
- Tief
- 4.94
- Hoch
- 5.17
- Volumen
- 139
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- -7.54%
- 6-Monatsänderung
- 12.53%
- Jahresänderung
- -47.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K