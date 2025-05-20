KurseKategorien
Währungen / RENT
Zurück zum Aktien

RENT: Rent the Runway Inc - Class A

5.03 USD 0.01 (0.20%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RENT hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.94 bis zu einem Hoch von 5.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rent the Runway Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RENT News

RENT on the Community Forum

Handelsanwendungen für RENT

RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
Experten
[Signal]   [Signal High Risk Flip Challenge]   [Dateien setzen]   [$Million-Dollar-Backtest]   [Normale Einstellung]   [10% DD-Einstellung]   [20% DD-Einstellung]   [30% DD-Einstellung]   [Krypto-Portfolio]   [individuelle Symboleinstellungen]   [EA-Eingaben erklärt] Dieser EA ist exklusiv für die ersten 10 Käufer und wird nur für MQL5.com$249 verkauft, dann wird der Preis steigen, um dieses Produkt in der MQL5-Rangliste nach oben zu bringen. Kaufen Sie dies und erhalten Sie weitere 2 EAs koste
RevCan Trend Entry MT5
A K M Syedur Rahman
5 (1)
Indikatoren
[ 75% OFF - SALE ENDS SOON] - RevCan Trend Entry Point ist ein trendbasierter Handelsalarm-Indikator für ernsthafte Trader. Es tut alle Preis und Chart-Analyse alle von selbst, und wann immer es findet eine potenzielle hohe Qualität Handel Gelegenheit (Kauf oder Verkauf) mit seiner revolutionierten Preisvorhersage-Algorithmen, es sendet sofortige Handel Alarm direkt auf dem Chart, MT4-Terminal und auf dem mobilen Gerät. Die Handelssignale werden auf dem Chart als Auf- und Abwärtspfeile angezeig
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indikatoren
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
Dies ist eine einfache Strategie, die auf den Ebenen BREAKOUT und FIBONACCI basiert. Nach einem Ausbruch, Entweder setzt der Markt die Bewegung direkt zu den Niveaus 161, 261 und 423 fort oder es geht auf das 50 %-Niveau zurück (auch Korrektur genannt) und setzt danach höchstwahrscheinlich die Bewegung in die ursprüngliche Richtung bis zu den Niveaus 161, 261 und 423 fort. Der Schlüssel des Systems ist die Erkennung des Breakout-Balkens, der durch ein grünes (AUFWÄRTS-TREND) oder rotes (ABW
Trend Entry Point Indicator by RevCan
A K M Syedur Rahman
3.67 (3)
Indikatoren
[75% OFF! - SALE ENDS SOON] -  RevCan Trend Entry Point is a trend based trade alert indicator for serious traders. It does all the price and chart analysis all by itself, and whenever it finds any potential high quality trading opportunity(Buy or Sell) using its revolutionized price prediction algorithms, it sends instant trade alert directly on the chart, MT4 terminal and on the mobile device.  The trade signals will be visible on the chart as Up and Down arrows, while the instant audible aler
Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
5 (3)
Indikatoren
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR By definition, a price ( chart)  pattern is a recognizable configuration of price movement that is identified using a series of  trendlines  and/or curves. When a price pattern signals a change in trend direction, it is known as a reversal pattern; a continuation pattern occurs when the trend continues in its existing direction following a brief pause. Advanced Chart Pattern Tracker is designed to find the MOST ACCURATE patterns. A special script is a
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
Der Indikator berechnet und fasst Daten aus 25 Standardindikatoren zusammen. Als Ergebnis der Berechnung erhalten wir den aktuellen Signalpegel. Geben Sie in den Eingangsparametern den minimalen Signalpegel an. Diese Ebene wird als Histogramm (Hauptindikator) und Indikatorpfeile (zweiter Indikator) angezeigt. Positive Werte des Signals zeigen einen möglichen Kauf an, negative Werte zeigen einen Verkauf an.  Der Indikator implementiert ein Testsystem, das durch Herunterladen der Demoversion get
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Histogram open up or down Der Indikator berechnet und fasst Daten aus 25 Standardindikatoren zusammen. Welche Standardindikatoren verwendet werden sollen, bestimmt der Händler selbst. Als Ergebnis der Berechnung erhalten wir den aktuellen Signalpegel und färben das Histogramm nach Farbe: Kauf, Verkauf oder neutraler Wert. Der Indikator implementiert ein Testsystem, das durch Herunterladen der Demoversion getestet werden kann. Ein Indikator kann eine gute Ergänzung Ihrer Handelsstrategi
Tagesspanne
4.94 5.17
Jahresspanne
3.69 13.66
Vorheriger Schlusskurs
5.04
Eröffnung
5.03
Bid
5.03
Ask
5.33
Tief
4.94
Hoch
5.17
Volumen
139
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
-7.54%
6-Monatsänderung
12.53%
Jahresänderung
-47.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K