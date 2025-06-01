Валюты / RENT
RENT: Rent the Runway Inc - Class A
5.09 USD 0.23 (4.73%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RENT за сегодня изменился на 4.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.80, а максимальная — 5.09.
Следите за динамикой Rent the Runway Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RENT
- Rent the Runway, Inc. (RENT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Rent the Runway Debt Falls Subscriber Up
- Отчет о доходах: акции Rent the Runway выросли на 29,56% после результатов за 2 квартал 2025 года
- Earnings call transcript: Rent the Runway Q2 2025 sees stock surge 29.56%
- Rent the Runway: ускорение роста числа подписчиков на фоне усилий по восстановлению
- Rent the Runway Q2 2025 slides: subscriber growth accelerates amid turnaround efforts
- What to Know About the Fed’s Lisa Cook and Mortgage Fraud Allegations
- Rent the Runway stock soars after announcing growth recapitalization
- Rent the Runway announces growth recapitalization plan
- How Urban Outfitters’ Nuuly Stole the Show From Rent the Runway
- Rent the runway (RENT) CEO Hyman sells $20,500 in shares
- Rent the Runway elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- NYC’s sky-high rent, cost of living fueled Zohran Mamdani’s win. Here’s exactly how expensive it is.
- A Way for People With Low Credit Scores to Raise Them
- Why Is Rent The Runway Stock Trading Higher On Friday? - Rent the Runway (NASDAQ:RENT)
- Rent the Runway, Inc. (RENT) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Rent the Runway Q1 2025 sees revenue dip, subscriber growth
- Rent the Runway, Inc. Announces First Quarter 2025 Results
- Rent the Runway Q1 2025 slides: revenue drops 7%, bets big on inventory
- Trump Announces China Trade Talks, Tesla Stock Slumps: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Amid tariff agita, Wall Street is a bit more cautious than normal on second-quarter earnings
Дневной диапазон
4.80 5.09
Годовой диапазон
3.69 13.66
- Предыдущее закрытие
- 4.86
- Open
- 4.83
- Bid
- 5.09
- Ask
- 5.39
- Low
- 4.80
- High
- 5.09
- Объем
- 224
- Дневное изменение
- 4.73%
- Месячное изменение
- -6.43%
- 6-месячное изменение
- 13.87%
- Годовое изменение
- -46.42%
