КотировкиРазделы
Валюты / RENT
Назад в Рынок акций США

RENT: Rent the Runway Inc - Class A

5.09 USD 0.23 (4.73%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RENT за сегодня изменился на 4.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.80, а максимальная — 5.09.

Следите за динамикой Rent the Runway Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RENT

RENT на Форуме Сообщества

Торговые приложения для RENT

RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
Retail Trading Realities LTD
Эксперты
[Сигнал]   [Сигнал High Risk Flip Challenge]   [сет-файлы]   [$Million доллар на истории]   [Нормальная настройка]   [10% DD настройка]   [20% DD настройка]   [30% DD настройка]   [ Настройки отдельных символов]   [Объяснение входных данных EA] Этот советник является эксклюзивным и продается только по цене MQL5.com $249 для первых 10 покупателей, затем цена увеличится, чтобы этот продукт поднялся в рейтинге MQL5. Купите его и получите еще 2 советника бесплатно (бесплатные советники будут отправ
RevCan Trend Entry MT5
A K M Syedur Rahman
5 (1)
Индикаторы
[75% OFF - SALE ENDS SOON] - RevCan Trend Entry Point   is a trend based trade alert indicator for serious traders. It does all the price and chart analysis all by itself, and whenever it finds any potential high quality trading opportunity(Buy or Sell) using its revolutionized price prediction algorithms, it sends instant trade alert directly on the chart, MT4 terminal and on the mobile device.  The trade signals will be visible on the chart as Up and Down arrows, while the instant audible ale
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Индикаторы
Индикатор EasyWay TradePanel для МТ4 - это торговые помощники для ручной торговли любой валютой на Форекс и Криптовалутой как Биткойн, Етериум, Лайткойн и другими. Также EasyWay можно использовать для Золата,Сребра и Акции,Петрол . При установке на график в выбранном вами таймфрейме и торговом инструменте индикатор автоматически рисует следующие пользовательские индикаторы, используемые в торговой стратегии EasyWayTradePanel. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_Channel_Indicator, 3) Buy
Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
Это простая стратегия, основанная на уровнях ПРОРЫВА и ФИБОНАЧЧИ. После прорыва, либо рынок продолжает движение сразу к уровням 161, 261 и 423 или откатывается к уровню 50% (также называемому коррекцией) и после этого, скорее всего, продолжает движение в исходном направлении к уровням 161, 261 и 423. Ключом системы является обнаружение бара прорыва, обозначенного зеленым (ВЕРХНИЙ ТРЕНД) или красным (НИЖНИЙ ТРЕНД) прямоугольным объектом. В момент пробоя целевые уровни Фибоначчи рассчитывают
Trend Entry Point Indicator by RevCan
A K M Syedur Rahman
3.67 (3)
Индикаторы
[75% OFF! - SALE ENDS SOON] -  RevCan Trend Entry Point is a trend based trade alert indicator for serious traders. It does all the price and chart analysis all by itself, and whenever it finds any potential high quality trading opportunity(Buy or Sell) using its revolutionized price prediction algorithms, it sends instant trade alert directly on the chart, MT4 terminal and on the mobile device.  The trade signals will be visible on the chart as Up and Down arrows, while the instant audible aler
Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
5 (3)
Индикаторы
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR By definition, a price ( chart)  pattern is a recognizable configuration of price movement that is identified using a series of  trendlines  and/or curves. When a price pattern signals a change in trend direction, it is known as a reversal pattern; a continuation pattern occurs when the trend continues in its existing direction following a brief pause. Advanced Chart Pattern Tracker is designed to find the MOST ACCURATE patterns. A special script is a
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
Индикатор просчитывает и суммирует данные от 25-и стандартных индикаторов. В результате расчета получаем текущий уровень сигнала. Во входных параметрах указываем минимальный уровень сигнала. Этот уровень отображается в виде гистограммы (основной индикатор ) и стрелки индикатора (второй индикатор). Положительные значения сигнала говорят о возможной покупке, отрицательные о продаже.  В индикаторе реализована система тестирования, которую можно опробовать, скачав демонстрационную версию. И основно
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
Индикатор просчитывает и суммирует данные от 25-ти стандартных индикаторов. Какие стандартные индикаторы использовать, трейдер определяет сам. В результате расчета получаем текущий уровень сигнала, и красим гистограмму по цветам: покупка, продажа или нейтральное значение. В индикаторе реализована система тестирования, которую можно опробовать, скачав демонстрационную версию. Индикатор может быть хорошим дополнением к вашей стратегии торговли.   СНАЧАЛА ТЕСТ на ТРИАЛ - ПОТОМ АРЕНДА или ПОКУ
Дневной диапазон
4.80 5.09
Годовой диапазон
3.69 13.66
Предыдущее закрытие
4.86
Open
4.83
Bid
5.09
Ask
5.39
Low
4.80
High
5.09
Объем
224
Дневное изменение
4.73%
Месячное изменение
-6.43%
6-месячное изменение
13.87%
Годовое изменение
-46.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.