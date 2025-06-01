Moedas / RENT
RENT: Rent the Runway Inc - Class A
5.04 USD 0.07 (1.37%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RENT para hoje mudou para -1.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.88 e o mais alto foi 5.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Rent the Runway Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RENT Notícias
- Rent the Runway, Inc. (RENT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,59%
- RH Posts Downbeat Results, Joins Frequency Electronics, Tronox And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Certara (NASDAQ:CERT), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Rent the Runway Debt Falls Subscriber Up
- Transcrição de teleconferência de resultados: Rent the Runway no 2º tri 2025 vê ação disparar 29,56%
- Earnings call transcript: Rent the Runway Q2 2025 sees stock surge 29.56%
- Rent the Runway: crescimento de assinantes acelera em meio a esforços de recuperação
- Rent the Runway Q2 2025 slides: subscriber growth accelerates amid turnaround efforts
- What to Know About the Fed’s Lisa Cook and Mortgage Fraud Allegations
- Rent the Runway stock soars after announcing growth recapitalization
- Rent the Runway announces growth recapitalization plan
- How Urban Outfitters’ Nuuly Stole the Show From Rent the Runway
- Rent the runway (RENT) CEO Hyman sells $20,500 in shares
- Rent the Runway elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- NYC’s sky-high rent, cost of living fueled Zohran Mamdani’s win. Here’s exactly how expensive it is.
- A Way for People With Low Credit Scores to Raise Them
- Why Is Rent The Runway Stock Trading Higher On Friday? - Rent the Runway (NASDAQ:RENT)
- Rent the Runway, Inc. (RENT) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Rent the Runway Q1 2025 sees revenue dip, subscriber growth
- Rent the Runway, Inc. Announces First Quarter 2025 Results
- Rent the Runway Q1 2025 slides: revenue drops 7%, bets big on inventory
- Trump Announces China Trade Talks, Tesla Stock Slumps: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Amid tariff agita, Wall Street is a bit more cautious than normal on second-quarter earnings
RENT on the Community Forum
- VPS Instances. (1)
- VPS (1)
Faixa diária
4.88 5.32
Faixa anual
3.69 13.66
- Fechamento anterior
- 5.11
- Open
- 5.11
- Bid
- 5.04
- Ask
- 5.34
- Low
- 4.88
- High
- 5.32
- Volume
- 235
- Mudança diária
- -1.37%
- Mudança mensal
- -7.35%
- Mudança de 6 meses
- 12.75%
- Mudança anual
- -46.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh