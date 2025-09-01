CotizacionesSecciones
POST: Post Holdings Inc

102.86 USD 0.20 (0.19%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de POST de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.46, mientras que el máximo ha alcanzado 104.15.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Post Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
102.46 104.15
Rango anual
102.37 125.84
Cierres anteriores
103.06
Open
102.97
Bid
102.86
Ask
103.16
Low
102.46
High
104.15
Volumen
1.160 K
Cambio diario
-0.19%
Cambio mensual
-9.38%
Cambio a 6 meses
-11.60%
Cambio anual
-10.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B