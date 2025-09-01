Divisas / POST
POST: Post Holdings Inc
102.86 USD 0.20 (0.19%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de POST de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.46, mientras que el máximo ha alcanzado 104.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Post Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Aplicaciones comerciales para POST
Master Order Sender MT5
Joaquin Nicolas Metayer
Este Asesor Experto captura y envía información sobre todas las posiciones abiertas a un servidor REST API en tiempo real mediante solicitudes HTTP POST. Es ideal para construir herramientas de sincronización, sistemas de monitorización externos o soluciones personalizadas de copiado de operaciones. ¿Qué hace este EA? Recorre todas las órdenes activas de la cuenta. Compara las posiciones actuales con las enviadas anteriormente. Si detecta algún cambio (SL, TP, precio, símbolo, volumen, tipo, et
FREE
MQPython5 Nexus
Erick Gabriel Palma Montufar
Potenciando MQL5 con un Cerebro de IA en GROK 4 - && CHATGPT 5 "MetaTrader 5 — Ejemplos | 4 de Septiembre, 2025" Prueba Nuestro Sistema de IA con 10 Análisis Gratuitos Diarios Experimenta el poder de la IA sin coste: Cada 24 horas, recibe 10 análisis gratuitos directamente en tu terminal. Nuestro sistema, por defecto, está configurado para ofrecerte señales de alta precisión en el timeframe de 1 hora , cada 3 horas. Estos análisis tienen un coste real en tokens de APIs de IA de última gene
Master Order Sender MT4
Joaquin Nicolas Metayer
This Expert Advisor captures and sends information about all open positions to a REST API server in real-time using HTTP POST requests. It is ideal for building synchronization tools, external monitoring systems, or custom trade copier solutions. What does this EA do? Iterates through all active orders in the account. Compares current positions with the previously sent ones. If any change is detected (SL, TP, price, symbol, volume, type, etc.), it sends updated information to the defined endpoi
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Rango diario
102.46 104.15
Rango anual
102.37 125.84
- Cierres anteriores
- 103.06
- Open
- 102.97
- Bid
- 102.86
- Ask
- 103.16
- Low
- 102.46
- High
- 104.15
- Volumen
- 1.160 K
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- -9.38%
- Cambio a 6 meses
- -11.60%
- Cambio anual
- -10.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B