Währungen / POST
POST: Post Holdings Inc
103.79 USD 0.93 (0.90%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von POST hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.60 bis zu einem Hoch von 104.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Post Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
POST News
POST on the Community Forum
Handelsanwendungen für POST
Tagesspanne
102.60 104.03
Jahresspanne
102.37 125.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 102.86
- Eröffnung
- 102.78
- Bid
- 103.79
- Ask
- 104.09
- Tief
- 102.60
- Hoch
- 104.03
- Volumen
- 823
- Tagesänderung
- 0.90%
- Monatsänderung
- -8.56%
- 6-Monatsänderung
- -10.80%
- Jahresänderung
- -10.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K