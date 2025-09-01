KurseKategorien
POST: Post Holdings Inc

103.79 USD 0.93 (0.90%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von POST hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.60 bis zu einem Hoch von 104.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Post Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

POST News

POST on the Community Forum

Tagesspanne
102.60 104.03
Jahresspanne
102.37 125.84
Vorheriger Schlusskurs
102.86
Eröffnung
102.78
Bid
103.79
Ask
104.09
Tief
102.60
Hoch
104.03
Volumen
823
Tagesänderung
0.90%
Monatsänderung
-8.56%
6-Monatsänderung
-10.80%
Jahresänderung
-10.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K