OM: Outset Medical Inc
13.93 USD 0.08 (0.58%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OM de hoy ha cambiado un 0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.54, mientras que el máximo ha alcanzado 14.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Outset Medical Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OM News
- Tempus (TEM) Stock Jumps 13.6%: Will It Continue to Soar?
- Outset Medical en la Conferencia de Morgan Stanley: Perspectivas de Crecimiento Estratégico
- Outset Medical at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- After Plunging 26.8% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Outset Medical (OM)
- Top 3 Health Care Stocks That Are Preparing To Pump This Month - Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), Outset Medical (NASDAQ:OM)
- Earnings call transcript: Outset Medical Q2 2025 sees stock surge premarket
- Outset Medical, Inc. (OM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Inspire Medical Systems (INSP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Outset Medical names Brittni McGill as first Chief Nursing Officer
- Why Outset Medical’s Rock-Bottom Valuation Masks Explosive Growth (NASDAQ:OM)
- Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSIHX)
- Outset Medical at Goldman Sachs Conference: Strategic Focus on Acute and Home Dialysis
- Outset Medical to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- BTIG maintains buy rating on Outset Medical stock after CFO change
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Outset Medical names Renee Gaeta as new CFO
- Outset Medical shares rise on RBC price target boost
- Outset Medical at RBC Conference: Strategic Growth and Challenges
- Outset Medical adds healthcare veteran to board
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Whispers Of Insider Selling As Mantra DAO Relocates Nearly $27 Million In OM To Binance
- Outset Medical, Inc. (OM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Outset Medical: Profitability Path Brightens
Rango diario
13.54 14.26
Rango anual
0.47 21.98
- Cierres anteriores
- 13.85
- Open
- 13.96
- Bid
- 13.93
- Ask
- 14.23
- Low
- 13.54
- High
- 14.26
- Volumen
- 438
- Cambio diario
- 0.58%
- Cambio mensual
- 2.13%
- Cambio a 6 meses
- 29.58%
- Cambio anual
- 1979.10%
