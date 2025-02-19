Währungen / OM
OM: Outset Medical Inc
14.02 USD 0.15 (1.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OM hat sich für heute um -1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.02 bis zu einem Hoch von 14.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Outset Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.02 14.20
Jahresspanne
0.47 21.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.17
- Eröffnung
- 14.20
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- Tief
- 14.02
- Hoch
- 14.20
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -1.06%
- Monatsänderung
- 2.79%
- 6-Monatsänderung
- 30.42%
- Jahresänderung
- 1992.54%
