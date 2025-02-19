Валюты / OM
OM: Outset Medical Inc
13.85 USD 0.13 (0.95%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OM за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.55, а максимальная — 14.14.
Следите за динамикой Outset Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OM
- Tempus (TEM) Stock Jumps 13.6%: Will It Continue to Soar?
- Outset Medical at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Insights
- After Plunging 26.8% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Outset Medical (OM)
- Top 3 Health Care Stocks That Are Preparing To Pump This Month - Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), Outset Medical (NASDAQ:OM)
- Earnings call transcript: Outset Medical Q2 2025 sees stock surge premarket
- Outset Medical, Inc. (OM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Inspire Medical Systems (INSP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Outset Medical names Brittni McGill as first Chief Nursing Officer
- Why Outset Medical’s Rock-Bottom Valuation Masks Explosive Growth (NASDAQ:OM)
- Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSIHX)
- Outset Medical at Goldman Sachs Conference: Strategic Focus on Acute and Home Dialysis
- Outset Medical to Present at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- BTIG maintains buy rating on Outset Medical stock after CFO change
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Outset Medical names Renee Gaeta as new CFO
- Outset Medical shares rise on RBC price target boost
- Outset Medical at RBC Conference: Strategic Growth and Challenges
- Outset Medical adds healthcare veteran to board
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Whispers Of Insider Selling As Mantra DAO Relocates Nearly $27 Million In OM To Binance
- Outset Medical, Inc. (OM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Outset Medical: Profitability Path Brightens
Дневной диапазон
13.55 14.14
Годовой диапазон
0.47 21.98
- Предыдущее закрытие
- 13.72
- Open
- 13.57
- Bid
- 13.85
- Ask
- 14.15
- Low
- 13.55
- High
- 14.14
- Объем
- 240
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 1.54%
- 6-месячное изменение
- 28.84%
- Годовое изменение
- 1967.16%
