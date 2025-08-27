Divisas / MPLX
MPLX: MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests
51.02 USD 0.04 (0.08%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MPLX de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.86, mientras que el máximo ha alcanzado 51.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
50.86 51.33
Rango anual
43.53 54.87
- Cierres anteriores
- 51.06
- Open
- 51.17
- Bid
- 51.02
- Ask
- 51.32
- Low
- 50.86
- High
- 51.33
- Volumen
- 1.760 K
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- 0.53%
- Cambio a 6 meses
- -4.40%
- Cambio anual
- 14.78%
