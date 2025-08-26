КотировкиРазделы
MPLX: MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests

51.06 USD 0.21 (0.41%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MPLX за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.84, а максимальная — 51.54.

Следите за динамикой MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
50.84 51.54
Годовой диапазон
43.53 54.87
Предыдущее закрытие
51.27
Open
51.35
Bid
51.06
Ask
51.36
Low
50.84
High
51.54
Объем
1.373 K
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
-4.33%
Годовое изменение
14.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.