Валюты / MPLX
MPLX: MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests
51.06 USD 0.21 (0.41%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPLX за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.84, а максимальная — 51.54.
Следите за динамикой MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.84 51.54
Годовой диапазон
43.53 54.87
- Предыдущее закрытие
- 51.27
- Open
- 51.35
- Bid
- 51.06
- Ask
- 51.36
- Low
- 50.84
- High
- 51.54
- Объем
- 1.373 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- -4.33%
- Годовое изменение
- 14.87%
