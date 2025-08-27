Währungen / MPLX
MPLX: MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests
50.75 USD 0.27 (0.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MPLX hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.58 bis zu einem Hoch von 51.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
50.58 51.29
Jahresspanne
43.53 54.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.02
- Eröffnung
- 50.97
- Bid
- 50.75
- Ask
- 51.05
- Tief
- 50.58
- Hoch
- 51.29
- Volumen
- 2.125 K
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -4.91%
- Jahresänderung
- 14.17%
